Kịp thời cấp cứu thuyền viên nước ngoài gặp nạn trên biển

Chiều 16-4, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu (BĐBP TPHCM) đã tiếp nhận một giám sát viên người Hàn Quốc gặp nạn trên biển, hoàn tất thủ tục đưa vào bờ cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, tàu LNG PORT HARCOURT II (quốc tịch Bermuda) đang hành trình từ Đài Loan đến Singapore. Khi đi qua vùng biển TPHCM, giám sát viên Choi Myoungsub (51 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) bị té ngã trong lúc làm việc, chấn thương vùng đầu, có biểu hiện chóng mặt, buồn nôn. Trước tình huống này, thuyền trưởng đã phát tín hiệu đề nghị hỗ trợ khẩn cấp, xin đưa nạn nhân vào bờ cấp cứu.

TV.jpg
Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp nhận giám sát viên người Hàn Quốc, đưa vào bờ an toàn và kịp thời cấp cứu

Ngay sau khi nhận được thông tin, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu đã phối hợp với Công ty CP&DV Vận tải biển Vũng Tàu (Vungtau Ship) tổ chức phương tiện, lực lượng ra vị trí tàu LNG PORT HARCOURT II neo đậu để tiếp nhận người bị nạn.

Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, nạn nhân được chuyển từ tàu LNG PORT HARCOURT II sang tàu cứu hộ để đưa vào bờ. Đến 16 giờ 15, tàu cứu hộ cập cảng Cầu Đá, bàn giao nạn nhân cho lực lượng chức năng.

Sau khi hoàn tất thủ tục nhập cảnh theo quy định, lực lượng biên phòng đã phối hợp đưa người bị nạn đến Bệnh viện Vinmec TPHCM để cấp cứu, điều trị.

TRÚC GIANG

