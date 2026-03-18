Xử lý người phụ nữ báo tin giả mất 1,1 cây vàng

Người phụ nữ đến công an xã trình báo mất 1,1 cây vàng 24K. Tuy nhiên, sau khi làm việc với cơ quan chức năng, người này thừa nhận đã báo tin giả vì mục đích cá nhân.

Bà N. tại cơ quan công an

Sáng 18-3, thông tin từ Công an TP Cần Thơ cho biết, cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý bà T.T.N. (33 tuổi, ngụ ấp Giồng Chùa, xã Trần Đề, TP Cần Thơ) về hành vi báo tin giả mất vàng.

Trước đó, ngày 13-3, Công an xã Trần Đề tiếp nhận tin báo của bà N. về việc khoảng 18 giờ cùng ngày, khi đi làm về, bà phát hiện tủ trong phòng ngủ có dấu hiệu bị cạy khóa.

Qua kiểm tra, bà N. phát hiện bị mất 1,1 cây vàng 24K, gồm 1 nhẫn trơn trọng lượng 5 chỉ và 2 nhẫn trơn trọng lượng 6 chỉ. Trong khi đó, số vàng còn lại trong tủ không bị mất, gồm 1 nhẫn kiểu vàng 18K trọng lượng 2 chỉ, 1 lắc tay vàng 24K trọng lượng 1 cây, 1 dây chuyền vàng 18K trọng lượng 5 chỉ và 13 vòng tay vàng 18K trọng lượng 1,3 cây.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Trần Đề tiến hành xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định nội dung trình báo của bà N. là không đúng sự thật.

Qua làm việc, bà N. thừa nhận đã báo tin giả vì mục đích cá nhân. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

TUẤN QUANG