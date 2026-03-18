TPHCM: Làm rõ vụ nữ nhân viên giao hàng bị hành hung

Ngày 18-3, Công an phường Gia Định (TPHCM) phối hợp các đơn vị liên quan làm rõ vụ một người đàn ông hành hung nữ nhân viên giao hàng để xử lý theo quy định.

Clip người đàn ông đánh nữ nhân viên giao hàng do camera nhà dân ghi lại

Trước đó, khoảng 13 giờ 50 ngày 15-3, Công an phường Gia Định tiếp nhận tố giác của chị H.T.D.T. (sinh năm 1982, ngụ TPHCM) về việc bị một người đàn ông hành hung khi đang giao hàng.

Ngay sau đó, công an vào cuộc xác minh, mời người liên quan là T.N.H. (sinh năm 1995, ngụ tại địa chỉ xảy ra vụ việc) đến làm việc.

T.N.H tại cơ quan công an

Theo trình bày của chị T., trưa cùng ngày, chị nhận đơn giao đồ ăn qua ứng dụng. Khi đến địa chỉ giao hàng, người đặt yêu cầu để hàng tại quầy lễ tân khách sạn. Tuy nhiên, thời điểm này không có nhân viên lễ tân nên chị đề nghị chờ người nhận trực tiếp.

Ít phút sau, T.N.H. đi ra. Sau khi lời qua tiếng lại, người này bất ngờ dùng tay đánh nhiều lần vào đầu chị T., khiến nạn nhân ngã xuống đường, xe máy đổ đè lên chân.

Người này sau đó tiếp tục xô đẩy, khiến chị T. ngã thêm lần nữa. Sự việc chỉ dừng lại khi có người dân đến can ngăn. Chị T. sau đó được hỗ trợ đến bệnh viện thăm khám.

Tại cơ quan công an, T.N.H. khai giữa hai bên xảy ra tranh cãi về cách thức nhận hàng, sau đó đã đánh và kéo chị T. khiến nạn nhân té ngã.

MẠNH THẮNG