Tây Ninh: Nhiều động lực thúc đẩy kinh tế bứt phá

Trong trung và dài hạn, sau khi hợp nhất, Tây Ninh đóng vai trò là “cửa ngõ xanh” về nông nghiệp, công nghiệp chế biến, là trung tâm dịch vụ hậu cần, cửa khẩu quốc tế và là đầu mối xuất khẩu của vùng. Từ đó góp phần giảm tải cho TPHCM, tạo trục phát triển đối trọng mới ở phía Tây Nam.

Dự án tưới tiêu vượt sông Vàm Cỏ Đông đi vào hoạt động từ năm 2023 góp phần phát triển nông nghiệp tỉnh Tây Ninh mới

Tốc độ tăng trưởng GRDP ấn tượng

Trong nửa đầu năm 2025, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh Tây Ninh trước đây đạt 9,63%, đứng đầu khu vực phía Nam và xếp thứ 7/34 tỉnh, thành trên cả nước. Tương ứng, Long An trước đây đạt mức tăng 9,49% - con số cao nhất từ năm 2021 đến nay. Cơ cấu tăng trưởng của cả hai tỉnh đều cho thấy sự bứt phá rõ rệt trong lĩnh vực công nghiệp - xây dựng (Tây Ninh tăng 12,67%; Long An tăng 12,58%), tiếp đến là dịch vụ và nông nghiệp. Điều này cho thấy khi hợp nhất, dư địa phát triển sẽ càng lớn.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) cũng ghi nhận mức tăng hơn 15% ở cả hai tỉnh. Trong đó, Tây Ninh tập trung vào các ngành chế biến, chế tạo, xây dựng thêm các cụm công nghiệp mới như Tân Hội 2, Tân Phú. Long An có đến 47/80 nhóm sản phẩm công nghiệp tăng trưởng so với cùng kỳ, trong đó nhiều mặt hàng như phân bón, quần áo, bê tông tươi có mức tăng hơn 30%. Tuy nhiên, tỉnh cũng ghi nhận 33 nhóm sản phẩm giảm sản lượng, phản ánh khó khăn của thị trường tiêu dùng toàn cầu. Sự kết hợp giữa hạ tầng công nghiệp của Tây Ninh và kinh nghiệm thu hút doanh nghiệp, hỗ trợ sản xuất của Long An sẽ là cơ hội lớn để khắc phục tính phân mảnh hiện nay, tạo ra một hệ sinh thái công nghiệp thống nhất và bền vững hơn.

Lĩnh vực đầu tư và tài chính cũng là điểm sáng trong bức tranh kinh tế của 2 tỉnh trước đây. Long An thành lập mới 1.467 doanh nghiệp, tăng 41% so cùng kỳ; vốn đăng ký hơn 14.000 tỷ đồng, trong đó nhóm doanh nghiệp FDI cấp mới 76 dự án với hơn 251 triệu USD, tổng thu ngân sách đạt trên 20.600 tỷ đồng, vượt hơn 85% dự toán. Trong khi Tây Ninh cũng có mức tăng trưởng tốt, thu hút hơn 6.337 tỷ đồng đầu tư trong nước và gần 416 triệu USD vốn FDI, tổng thu ngân sách của tỉnh đạt 7.374 tỷ đồng, tăng 15,6% so cùng kỳ.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, Long An trước đây tiếp tục dẫn đầu sản lượng với hơn 2,09 triệu tấn lúa, đạt 71% kế hoạch năm và tăng 14,3% so với cùng kỳ; sản lượng thủy sản đạt hơn 82.000 tấn. Cả hai tỉnh đều đạt tỷ lệ cao trong xây dựng nông thôn mới, với Long An có 142/160 xã đạt chuẩn, còn Tây Ninh có 68/71 xã đạt. Thương mại, dịch vụ và xuất nhập khẩu cũng ghi nhận tăng trưởng mạnh. Tây Ninh đạt tổng doanh thu dịch vụ hơn 66.000 tỷ đồng; Long An đạt hơn 55.000 tỷ đồng. Xuất khẩu Tây Ninh ước đạt 3,39 tỷ USD; Long An đạt 4,21 tỷ USD. Du lịch Tây Ninh đón 3,5 triệu lượt khách, tổng thu 2.704 tỷ đồng; Long An đạt hơn 1 triệu lượt khách, tăng 36%.

Tây Ninh sẽ tiến hành rà soát, điều chỉnh lại toàn bộ quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030 sau hợp nhất, bảo đảm đồng bộ và hiệu quả, tránh lãng phí nguồn lực đầu tư. Việc tích hợp quy hoạch giữa vùng Đồng Tháp Mười (Long An) và vùng trung du biên giới (Tây Ninh) sẽ mở ra khả năng hình thành các khu kinh tế liên kết, đặc biệt là vành đai logistics, khu công nghiệp công nghệ cao và các vùng nông nghiệp sạch.

Định hướng phát triển sau sáp nhập

Sau khi sáp nhập, tỉnh Tây Ninh được kỳ vọng sẽ trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Đông Nam bộ - ĐBSCL. Từ kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, tỉnh xác định mục tiêu tổng quát là vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng tinh gọn, hiệu quả, thông suốt, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Về mục tiêu cụ thể, tỉnh đặt chỉ tiêu tăng trưởng GRDP năm 2025 từ 9-9,5%, phấn đấu đạt trên 10%; GRDP bình quân đầu người từ 115 đến 120 triệu đồng; tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện trên tổng GRDP đạt 34-35%. Các chỉ tiêu xã hội cũng đặt ra yêu cầu cao như: tỷ lệ bảo hiểm y tế đạt 95%, lao động qua đào tạo 76% và giảm tối thiểu 13,5% hộ nghèo có khả năng lao động.

Để thực hiện các mục tiêu trên, tỉnh tập trung vào 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, ưu tiên hàng đầu là đảm bảo vận hành trơn tru mô hình chính quyền mới và sử dụng hiệu quả hạ tầng trụ sở sau sáp nhập; phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch năm 2025, tạo lực đẩy cho tăng trưởng. Một hướng đi quan trọng là thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới như công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và kinh tế tư nhân. Hiện nay, Tây Ninh đã ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đồng thời, tỉnh cũng sẽ triển khai thực hiện Nghị quyết 198/2025/ QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia sâu vào chuỗi sản xuất, cung ứng và logistics.

Các chỉ tiêu xã hội và môi trường cũng được tỉnh Tây Ninh đặc biệt quan tâm với tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh năm 2025 đạt 100% ở đô thị và 99% ở nông thôn; tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn ở đô thị là 100% và 90% ở nông thôn...

NGUYỄN THẾ