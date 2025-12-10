100% số tàu cá được đăng ký trên VNFishbase

Chiều tối 9-12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp lần thứ 25, Ban chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Gần 2 tháng qua, Chính phủ, Thủ tướng cùng các bộ, ngành, địa phương ven biển đã rất quyết liệt, tập trung cao độ thực hiện tháng cao điểm chống khai thác IUU với mục tiêu “kiên quyết tuyên chiến với khai thác IUU, quyết tâm gỡ “thẻ vàng” của EC đối với nghề cá Việt Nam trong năm 2025.

Bộ NN-MT cho biết, công tác quản lý tàu cá và giám sát hoạt động khai thác tiếp tục được duy trì chặt chẽ, nhất là đối với tàu cá không đủ điều kiện hoạt động. 100% số tàu cá (79.360 tàu cá) đã được đăng ký, cập nhật trên cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia VNFishbase. Tình hình xử lý vi phạm pháp luật trong khai thác IUU tiếp tục có chuyển biến tích cực…

Ảnh minh họa

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương liên quan phải thực hiện mục tiêu kép: vừa phải giải trình, chấm dứt khai thác IUU theo khuyến cáo của EC; cùng với đó cơ cấu lại ngành thủy sản phát triển bền vững, hợp pháp, chính đáng, cơ cấu lại đội tàu cá, ngư dân, cơ cấu lực lượng lao động theo hướng: đánh bắt thì phải hợp pháp, tăng cường nuôi trồng, chế biến thủy sản, tăng cường hợp tác với các nước láng giềng để khai thác, chế biến thủy sản; giảm đánh bắt xa bờ rất rủi ro.

Thủ tướng giao Bộ Quốc phòng tiếp tục duy trì tuần tra kiểm soát vùng biển giáp ranh với các nước trong khu vực; kiểm soát tàu cá xuất, nhập bến, xử lý nghiêm tàu cá không đủ điều kiện tham gia hoạt động; hướng dẫn chủ tàu, thuyền trưởng thực hiện thủ tục khai báo tàu cá, ngư dân xuất, nhập bến; kiên quyết không cho tàu cá không đủ điều kiện, không đăng ký tham gia hoạt động.

LÂM NGUYÊN