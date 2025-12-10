Chủ động ứng phó vùng áp thấp trên Biển Đông

Theo cơ quan khí tượng, vùng áp thấp trên Biển Đông có xu hướng suy yếu, nhưng trong 12 giờ tới vẫn gây thời tiết xấu và nguy hiểm trên khu vực Nam Biển Đông.

Vùng áp thấp đang gây mưa kèm thời tiết xấu trên khu vực Nam Biển Đông, cập nhật sáng 10-12. Nguồn: Z.E

Cập nhật đến sáng 10-12 từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, vị trí vùng áp thấp trên Biển Đông có tọa độ khoảng 8-9 độ vĩ Bắc và 111-112 độ kinh Đông.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định, trong 12 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 20km/giờ và có xu hướng suy yếu rồi tan dần.

Tuy nhiên, trước thời điểm áp thấp tan, khu vực Nam Biển Đông có gió mạnh cấp 5, giật cấp 7. Vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa, từ Khánh Hòa đến Cà Mau và khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh, sóng cao 2-4m, kèm mưa dông và gió giật mạnh.

Trước tình hình trên, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã có công điện gửi 12 tỉnh, thành phố ven biển từ Đà Nẵng đến An Giang và các bộ, ngành liên quan, đề nghị việc chủ động ứng phó với vùng áp thấp trên Biển Đông.

Ban chỉ đạo đề nghị các địa phương theo dõi sát diễn biến và dự báo. Các cơ quan, địa phương cần thông báo kịp thời cho thuyền trưởng, chủ tàu biết để chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn người và tài sản.

Các địa phương và bộ, ngành phải chủ động chỉ đạo, phối hợp trong công tác ứng phó theo chức năng. Lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn sẵn sàng triển khai khi có tình huống. Các cơ quan trực ban nghiêm túc và thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia thông qua Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

PHÚC VĂN