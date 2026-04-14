Tây Ninh thúc đẩy liên kết, phát triển du lịch

Ngày 14-4, UBND tỉnh Tây Ninh phối hợp với Tổ chức Xúc tiến du lịch các thành phố toàn cầu (TPO) tổ chức Hội nghị vùng Việt Nam năm 2026, với chủ đề “Xu hướng du lịch thể thao, du lịch chăm sóc sức khỏe dựa vào ưu thế đặc thù của địa phương”.

Sự kiện thu hút gần 170 đại biểu gồm đại diện của các tỉnh, thành trong nước và quốc tế, doanh nghiệp, tổ chức du lịch và các đơn vị liên quan.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa cho biết, địa phương đang sở hữu nhiều sản phẩm du lịch đặc thù.

Trong đó, với việc sở hữu điều kiện tự nhiên thuận lợi và địa hình đa dạng, đặc biệt là "nóc nhà Nam bộ" núi Bà Đen, tỉnh đã phát triển thu hút các hoạt động thể thao ngoài trời như chạy marathon, leo núi, dù lượn... để gắn với du lịch. Cùng với đó, với hệ sinh thái đặc hữu và giá trị văn hóa bản địa như Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát, khu vực sinh thái đất ngập nước đặc trưng, Tây Ninh hiện có nhiều điểm du lịch sinh thái kết hợp chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng dài ngày cho du khách.

Gần đây, du lịch tỉnh Tây Ninh ghi nhận tăng trưởng đáng kể, năm 2025 thu hút 8,8 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế khoảng 160.000 lượt, đạt doanh thu hơn 6.500 tỷ đồng.

"Địa phương đang định hướng phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn gắn với bảo tồn giá trị văn hóa và tăng cường hợp tác quốc tế. Thông qua hội nghị, Tây Ninh mong muốn tiếp tục củng cố và mở rộng quan hệ hợp tác với các thành viên TPO, doanh nghiệp trong và ngoài nước để đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch theo hướng bền vững, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách", Ông Phạm Tấn Hòa cho biết.

Nhiều chuyên gia, doanh nghiệp cũng nhận định Tây Ninh có lợi thế trở thành điểm kết nối du lịch liên vùng nhờ vị trí cửa ngõ giao thương với Campuchia và khu vực Mekong, cùng tài nguyên du lịch đa dạng. TS. Ngô Minh Hải, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM cho rằng, mô hình du lịch cần được thiết kế dựa trên nguyên tắc tôn trọng hệ sinh thái bản địa, tận dụng hệ sinh thái rừng tại núi Bà Đen và rừng ngập mặn tại Đồng Tháp Mười để dẫn dắt phát triển sản phẩm du lịch theo xu hướng bền vững.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM cho biết, là một trong những địa phương tham gia thành lập TPO từ khá sớm, thành phố mong muốn tận dụng cơ chế liên kết đa phương để tối ưu hóa các nguồn lực xúc tiến du lịch. Đồng thời, giúp TPHCM chuyển đổi cách tiếp cận từ xúc tiến theo chiều rộng sang chiều sâu, từ quảng bá đơn lẻ sang xây dựng hệ sinh thái hợp tác, từ cạnh tranh bằng chi phí sang cạnh tranh bằng giá trị và chất lượng trải nghiệm, qua đó góp phần tăng cường vị thế của thành phố trên bản đồ du lịch quốc tế.

QUANG VINH