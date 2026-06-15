Chiếc bẫy “sở hữu kỳ nghỉ”

Mặc dù cơ quan chức năng nhiều lần cảnh báo, chiếc bẫy mang tên “sở hữu kỳ nghỉ” vẫn đang được giăng ra công khai với nhiều biến tướng tinh vi. Giữa cao điểm du lịch hè 2026, không ít người dân vẫn nhận các cuộc gọi mời tặng voucher nghỉ dưỡng miễn phí, quà tặng tri ân hay chương trình du lịch ưu đãi đặc biệt.

“Sở hữu kỳ nghỉ” (timeshare) là mô hình cho phép khách hàng trả trước một khoản tiền lớn để được sử dụng dịch vụ lưu trú tại các khu nghỉ dưỡng trong một khoảng thời gian nhất định mỗi năm, thường kéo dài từ 10 năm đến 30 năm. Tại Việt Nam, mô hình này đã bị biến tướng bằng các cam kết lợi nhuận thiếu cơ sở, quảng cáo quá mức hoặc tạo áp lực buộc khách hàng ký hợp đồng. Các đối tượng thường đánh vào tâm lý thích quà tặng và mong muốn nghỉ dưỡng giá rẻ. Nạn nhân được mời đến các buổi giới thiệu sản phẩm tổ chức tại khách sạn hoặc khu nghỉ dưỡng sang trọng để nhận quà miễn phí. Tại đây, dưới sự thuyết phục liên tục của đội ngũ tư vấn, nhiều người bị cuốn vào những lời hứa hấp dẫn về kỳ nghỉ đẳng cấp, khả năng sinh lời hoặc chuyển nhượng dễ dàng. Không ít khách hàng đã ký hợp đồng có giá trị từ vài chục triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng, thậm chí lên tới hàng tỷ đồng. Khi kịp đọc kỹ các điều khoản đã ký mới tá hỏa vì phát hiện những ràng buộc pháp lý phức tạp khiến việc hủy hợp đồng hoặc yêu cầu hoàn tiền gần như bất khả thi.

Đáng lo ngại, các chiêu thức nói trên ngày càng biến hóa dưới nhiều tên gọi như thẻ thành viên du lịch, câu lạc bộ nghỉ dưỡng, chương trình tích điểm du lịch hay gói thành viên VIP nhằm né tránh sự cảnh giác của người dân. Theo Sở Du lịch TPHCM, chỉ trong quý 1-2026, cơ quan này đã tiếp nhận hàng chục phản ánh liên quan đến hoạt động của các doanh nghiệp du lịch, chủ yếu xoay quanh việc mua bán kỳ nghỉ và tranh chấp hợp đồng. Qua rà soát, sở đã chuyển 7 hồ sơ đến các cơ quan chức năng, trong đó có 6 hồ sơ có dấu hiệu lừa đảo, không hợp tác được chuyển sang Công an TPHCM để tiếp tục điều tra. Qua đó cho thấy đây không còn là các tranh chấp dân sự đơn thuần mà đã xuất hiện dấu hiệu lợi dụng kẽ hở pháp luật để chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại cho người dân và ảnh hưởng đến hình ảnh ngành du lịch.

Trước thực trạng trên, ngành du lịch cần tăng cường cảnh báo, phối hợp với các cơ quan chức năng nhằm nâng cao nhận diện và ngăn chặn các hành vi lừa đảo. Tuy nhiên, “lá chắn” hiệu quả nhất vẫn là sự tỉnh táo của người tiêu dùng.

THI HỒNG