Tây Ninh: Xử lý người đứng đầu địa phương để xảy ra khai thác khoáng sản trái phép

Theo đó, UBND tỉnh Tây Ninh giao Sở TN-MT tăng cường rà soát, cập nhật các tiêu chí cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản. Đồng thời có tờ trình đề xuất điều chỉnh khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh, thu hồi một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản của các doanh nghiệp khai thác khoáng sản.

UBND tỉnh Tây Ninh phân công nhiệm vụ tham mưu triển khai thực hiện Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Tây Ninh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035, phân công nhiệm vụ UBND các huyện và TP Tây Ninh thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, tài nguyên, khoáng sản chưa khai thác; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội tại khu vực có quy hoạch khoáng sản theo quy định.

Đồng thời, tiếp tục nâng cao vai trò quản lý tài nguyên khoáng sản của các cấp, nhất là cấp huyện, thành phố, tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, trên tinh thần “địa phương nào để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép mà không phát hiện và xử lý kịp thời theo thẩm quyền thì Chủ tịch UBND cấp huyện nơi đó phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh Tây Ninh”.