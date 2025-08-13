Tây Ninh xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch với TP Melbourne (Australia)

UBND tỉnh Tây Ninh vừa phối hợp Hội Doanh nhân tại Australia (VBAA) tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Tây Ninh (Việt Nam) – TP Melbourne (Australia) tại TP Melbourne.

Sự kiện có sự tham dự của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Minh Lâm; Chủ tịch Hội Doanh nhân tại Australia (VBAA) Trần Bá Phúc; Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và thương mại Việt Nam - Australia Bạch Thị Thiên Kim; cùng hơn 80 doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam - Australia.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Minh Lâm phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Minh Lâm nhấn mạnh, hợp tác giữa Tây Ninh và các địa phương Australia ngày càng phát triển sâu rộng, hiệu quả, với hợp tác chính trị và kinh tế là nền tảng cốt lõi, thúc đẩy tăng trưởng chung, đóng góp vào hòa bình và phát triển bền vững của khu vực.

“Tây Ninh luôn sẵn sàng hợp tác trên tinh thần thiện chí, thực chất và cùng có lợi, đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng các cơ chế hợp tác ổn định, lâu dài với doanh nghiệp và chính quyền các địa phương Australia, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội mỗi bên và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam – Australia trong kỷ nguyên mới”, ông Nguyễn Minh Lâm khẳng định.

Theo Phó Giám đốc Sở Tài chính Tây Ninh Trần Văn Tươi, quy mô kinh tế tỉnh hiện đạt hơn 13,5 tỷ USD, đứng thứ 10 cả nước. Quy hoạch đến năm 2030, Tây Ninh hướng tới vị trí top đầu cả nước về phát triển khu, cụm công nghiệp với 59 khu công nghiệp và 82 cụm công nghiệp (21.372ha). Hiện tỉnh có hơn 1.000ha đất sạch sẵn sàng đón dự án đầu tư, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp – đô thị – dịch vụ hiện đại hàng đầu khu vực phía Nam và cả nước.

Trong khuôn khổ hội nghị, các doanh nghiệp lớn như Công ty Cổ phần Đầu tư IMG Huế, Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh, Tập đoàn Đầu tư Hoàng Gia Việt Nam trình bày mong muốn hợp tác với Australia trong các lĩnh vực công nghiệp, đô thị, thương mại, dịch vụ, năng lượng, nông nghiệp công nghệ cao.

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Tây Ninh và Hội Doanh nhân tại Australia (VBAA) ký kết biên bản hợp tác

Về logistic, đại diện Cảng Quốc tế Long An giới thiệu hệ sinh thái tích hợp gồm cảng biển, khu công nghiệp và khu đô thị hiện đại, đóng vai trò trung tâm trung chuyển hàng hóa, kết nối thuận tiện giữa TPHCM và các tỉnh lân cận, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư Australia mở rộng chuỗi cung ứng.

NGỌC PHÚC