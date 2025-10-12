Ngay sau khi TPHCM hoàn thiện bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, NXB Tổng hợp TPHCM đã kịp thời gởi đến bạn đọc ấn phẩm "Tên xưa gọi nhớ" của 2 tác giả Lê Đức Quy và Huỳnh Ái Thy. Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc thông tin về nguồn gốc, ý nghĩa của tên gọi 168 xã, phường và đặc khu của TPHCM.

Có những tên gọi đã đi cùng năm tháng, như tiếng vọng từ quá khứ vẫn ngân vang trong đời sống hôm nay. Mỗi địa danh, mỗi phường, xã, mỗi vùng đất không chỉ là một ký hiệu hành chính trên bản đồ, mà còn là dấu ấn của lịch sử, của bao lớp người từng mở cõi, sinh sống, lập nghiệp và để lại câu chuyện của mình. Từ những địa danh xưa của TPHCM như Tân Định, Bến Thành, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Nhiêu Lộc, Khánh Hội, Gia Định, Chợ Lớn…, đến những cái tên hôm nay như Tân Mỹ, Diên Hồng, Bình Tân, Đức Nhuận… Đặc biệt, TPHCM hôm nay mở rộng không gian với những cái tên mới như: Đông Hòa, Dĩ An, Tân Đông Hiệp, An Phú, Bình Hòa, Lái Thiêu, Thuận An, Thuận Giao, Thủ Dầu Một, Bà Rịa, Vũng Tàu, Tam Thắng, Rạch Dừa, Phước Thắng, Long Hương, Tân Hải, Tân Phước...

Cho dù xưa hay nay, mỗi cái tên đều ẩn chứa trong đó những ý nghĩa, giá trị riêng, gắn liền với những bước thăng trầm và đời sống của người dân thành phố. Có những cái tên thể hiện sự mong ước nào đó cho vùng đất, hay chỉ một hiện tượng tự nhiên; cũng có những cái tên gợi nhắc đến người xưa như Trừ Văn Thố, Cầu Ông Lãnh, Bảy Hiền, Bà Điểm, Thủ Đức, Bà Rịa.

Ấn phẩm Tên xưa gọi nhớ được ra mắt trong thời điểm này, vừa cho thấy sự nhanh nhạy của 2 tác giả Lê Đức Quy và Huỳnh Ái Thy cũng như đơn vị xuất bản, vừa là một cách “ôn cố tri ân” với những bậc tiền nhân đã có công mở mang bờ cõi, làm nên diện mạo của TPHCM. Sách được làm nhỏ gọn, giống một cuốn cẩm nang hữu ích cho mọi đối tượng có nhu cầu tìm hiểu về nguồn gốc, ý nghĩa tên gọi của 168 xã, phường và đặc khu của thành phố hiện nay.

HỒ SƠN