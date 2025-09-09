Thái Lan: Cựu Thủ tướng Thaksin bị yêu cầu quay về thụ án 1 năm tù

Ngày 9-9, Tòa Hình sự Tối cao dành cho những người giữ chức vụ chính trị tại Thái Lan đã ra phán quyết buộc cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra phải quay trở lại nhà tù để thụ án 1 năm tù giam.

Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra. Ảnh: NATION

Phán quyết trên được đưa ra trong phiên xử liên quan đến việc thi hành bản án của ông Thaksin và quyền được điều trị y tế trong thời gian bị giam giữ. Tòa án khẳng định ông không được khấu trừ 120 ngày đã điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Cảnh sát.

Tòa bác bỏ lập luận liên quan đến tình trạng sức khỏe của ông Thaksin, cho rằng việc chuyển ông đến Bệnh viện Cải huấn là quyết định đơn phương của chính bệnh viện, không phải là kết quả của bất kỳ cuộc tham vấn nội bộ nào.

Ngay sau phán quyết, ông Thaksin đăng bài trên tài khoản Facebook cá nhân, khẳng định sẽ chấp hành án tù 1 năm theo yêu cầu của tòa.

Trước đó, ông Thaksin phải đối mặt với án tù 8 năm liên quan đến 3 vụ án tham nhũng trong thời gian giữ chức Thủ tướng Thái Lan. Tuy nhiên, mức án này sau đó đã được giảm xuống còn 1 năm nhờ lệnh ân xá của Hoàng gia.

PHƯƠNG NAM