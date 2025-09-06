Pháp luật

Cảnh giác với đối tượng giết người, mang theo súng bỏ trốn

Cơ quan Công an tỉnh Tuyên Quang vừa có thông báo quần chúng nhân dân cảnh giác với một đối tượng có hành vi giết người, đang bỏ trốn và trên người có mang theo súng. 

Sáng 6-9, Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin, lúc 21 giờ ngày 5-9, tại Nhà văn hóa thôn Nà Ta, xã Thượng Lâm, tỉnh Tuyên Quang, đối tượng Triệu Văn Phúc (sinh năm 1981, trú tại thôn Nà Ta) đã dùng dao chém vào cổ ông Bàn Hữu S. (sinh năm 1989, là người cùng thôn Nà Ta, xã Thượng Lâm) khiến ông S. bị thương nặng, phải đi cấp cứu.

544883129_1250754977088746_59856.png
Chân dung nghi phạm Triệu Văn Phúc

Sau khi gây án, Phúc về nhà lấy 1 khẩu súng kíp và bỏ trốn lên rừng. Cơ quan công an thông báo, đối tượng bỏ trốn cao khoảng 1,6m, mặc áo dài tay màu ghi xám, quần rằn ri màu xanh.

Công an tỉnh Tuyên Quang thông báo để quần chúng nhân dân biết, chia sẻ thông tin, đề cao cảnh giác, chủ động bảo vệ tính mạng, tài sản.

Nếu phát hiện đối tượng, cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất. Mọi hành vi chứa chấp, bao che cho đối tượng Phúc đều bị xử lý theo pháp luật.

Từ khóa

Công an tỉnh Tuyên Quang bỏ trốn giết người đối tượng có súng

