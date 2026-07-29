Hà Nội kiến tạo hệ sinh thái số an toàn cho trẻ em

Hà Nội sẽ nghiên cứu, hình thành nền tảng bảo vệ và xây dựng "kho ứng dụng số chọn lọc" đã qua thẩm định của cơ quan chức năng, ưu tiên phân phối các ứng dụng học tập, sáng tạo lành mạnh.

Hà Nội tăng cường ứng dụng AI, xây dựng kho ứng dụng sạch để bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Ảnh: SAO VIỆT

Ngày 29-7, UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 293/KH-UBND về bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030. Điểm đột phá lớn nhất của kế hoạch là sự chuyển dịch mạnh mẽ từ bị động xử lý sang mô hình chủ động phòng ngừa, ngăn chặn rủi ro từ gốc, hướng tới "mục tiêu kép": vừa bảo vệ an toàn tuyệt đối, vừa tạo không gian lành mạnh để thế hệ "công dân số" Thủ đô phát huy tối đa tiềm năng.

Để làm "sạch" môi trường mạng, Hà Nội đặt ra các chỉ tiêu quyết liệt với 3 mục tiêu 100%. Cụ thể, thành phố phấn đấu 100% cơ sở giáo dục phổ thông được triển khai giải pháp an ninh mạng và tích hợp giáo dục kỹ năng số cho học sinh; 100% doanh nghiệp cung cấp dịch vụ internet phải tích hợp giải pháp ngăn chặn thông tin độc hại ngay trên đường truyền; 100% trẻ em là nạn nhân bị xâm hại trên mạng sẽ được hỗ trợ, can thiệp kịp thời ngay khi có yêu cầu từ bản thân, gia đình hoặc cộng đồng.

Không dừng lại ở việc kiểm soát và ngăn chặn, kế hoạch còn định hướng kiến tạo hệ sinh thái số an toàn cho trẻ. Hà Nội sẽ nghiên cứu, hình thành nền tảng bảo vệ và xây dựng "kho ứng dụng số chọn lọc" đã qua thẩm định của cơ quan chức năng, ưu tiên phân phối các ứng dụng học tập, sáng tạo lành mạnh do doanh nghiệp Việt Nam phát triển. Cùng với đó, các giải pháp công nghệ cao như: trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big Data) sẽ được ứng dụng để tự động nhận diện và ứng cứu rủi ro. Thành phố cũng khuyến khích các nhà mạng cung cấp miễn phí hoặc ưu đãi các gói dịch vụ bảo vệ trẻ em, đồng thời kiên quyết xử lý những tổ chức, doanh nghiệp không tuân thủ quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân của trẻ.

Khi gặp rủi ro hoặc cần hỗ trợ trên môi trường mạng, người dân và trẻ em có thể liên hệ ngay Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em (111) hoặc Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội qua hotline 0243.22.33.111.

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NGUYỄN QUỐC