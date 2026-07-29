Lâm Đồng: Lực lượng chức năng hỗ trợ di dời nhà dân bị sụt lún sau mưa lớn

Lực lượng chức năng đã đến kiểm tra hiện trường, căng dây cảnh báo khu vực nguy hiểm sạt lở, ngập sâu, đồng thời vận động các hộ dân bị ảnh hưởng tạm thời di dời để bảo đảm an toàn.
Tại đường Nguyễn Viết Xuân (thôn 1, xã Cát Tiên) sau cơn mưa lớn đã xuất hiện tình trạng đất sạt trượt, đe dọa an toàn hai căn nhà của bà Phạm Thị Liêm và bà Phạm Thị Cúc. Tại hiện trường, hai căn nhà bị nứt kéo dài, biến dạng, sụt lún tường, nền sân và công trình phụ.
Tại xã Đạ Tẻh 2 (tỉnh Lâm Đồng), từ đêm 28 đến sáng 29-7, mưa lớn cũng gây ngập cục bộ ở một số khu vực tại thôn 6, thôn 10. Ban Chỉ huy Quân sự xã Đạ Tẻh 2 đã huy động cán bộ, chiến sĩ và lực lượng dân quân hỗ trợ người dân ứng phó, khắc phục thiệt hại.