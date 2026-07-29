Xã hội

Lâm Đồng: Lực lượng chức năng hỗ trợ di dời nhà dân bị sụt lún sau mưa lớn

SGGPO

Sáng 29-7, UBND xã Cát Tiên (tỉnh Lâm Đồng) huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa lớn, gây ngập úng trên địa bàn.

Lực lượng chức năng đã đến kiểm tra hiện trường, căng dây cảnh báo khu vực nguy hiểm sạt lở, ngập sâu, đồng thời vận động các hộ dân bị ảnh hưởng tạm thời di dời để bảo đảm an toàn.

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Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân tại thôn 1, xã Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng di dời tài sản sau khi bị sụt lún

Tại đường Nguyễn Viết Xuân (thôn 1, xã Cát Tiên) sau cơn mưa lớn đã xuất hiện tình trạng đất sạt trượt, đe dọa an toàn hai căn nhà của bà Phạm Thị Liêm và bà Phạm Thị Cúc. Tại hiện trường, hai căn nhà bị nứt kéo dài, biến dạng, sụt lún tường, nền sân và công trình phụ.

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Cơ quan chức năng căng dây cảnh báo các khu vực nguy hiểm sau mưa lớn
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Một số khu vực tại xã Đạ Tẻh 2, tỉnh Lâm Đồng bị ngập nước
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Lực lượng chức năng khơi thông bùn đất tràn xuống đường sau mưa để các phương tiện lưu thông

Tại xã Đạ Tẻh 2 (tỉnh Lâm Đồng), từ đêm 28 đến sáng 29-7, mưa lớn cũng gây ngập cục bộ ở một số khu vực tại thôn 6, thôn 10. Ban Chỉ huy Quân sự xã Đạ Tẻh 2 đã huy động cán bộ, chiến sĩ và lực lượng dân quân hỗ trợ người dân ứng phó, khắc phục thiệt hại.

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ĐOÀN KIÊN

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Phạm Thị Liêm Đạ Tẻh 2 Đường Nguyễn Viết Xuân Phạm Thị Cúc Cát Tiên Công trình phụ Khu vực nguy hiểm Sạt Sụt lún Nứt

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