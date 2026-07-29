Đã phục dựng 2 bức ảnh tìm thấy trong mộ liệt sĩ ở Quảng Ngãi

Ngày 29-7, hai bức ảnh chân dung được tìm thấy trong di vật an táng tại phần mộ liệt sĩ chưa rõ danh tính tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Minh (xã Mỏ Cày, tỉnh Quảng Ngãi) đã được Công an tỉnh Quảng Ngãi phục dựng.

Theo đó, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và Ngoại tuyến, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã hoàn tất việc phục dựng 2 bức ảnh chân dung được tìm thấy trong quá trình khai quật, lấy mẫu tại phần mộ liệt sĩ chưa rõ danh tính (mộ số 115, hàng thứ 4) thuộc Nghĩa trang liệt sĩ Đức Minh.

Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và Ngoại tuyến, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phục dựng bức ảnh tìm thấy tại phần mộ số 115, hàng thứ 4

Ảnh do Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và Ngoại tuyến, Công an tỉnh Quảng Ngãi phục dựng

Trước đó, ngày 28-7, trong quá trình lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính để phục vụ giám định ADN tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Minh, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện nhiều di vật quan trọng.

Hai bức ảnh tìm thấy trong ví da tại phần mộ số 115, hàng thứ 4, liệt sĩ chưa rõ họ tên. Ảnh: PHÚ NHIÊU

Tại phần mộ số 115, hàng thứ 4, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện một số di vật được an táng cùng liệt sĩ, gồm 1 tấm vải dù, 1 chiếc nhíp và 1 ví da. Bên trong ví có 2 bức ảnh chân dung của một người đàn ông và một phụ nữ đã bị mờ nhòe, hư hỏng, sau nhiều năm nằm dưới lòng đất.

NGUYỄN TRANG