Tạm dừng ca nô đưa khách ra hải đăng Kê Gà để rà soát an toàn

Trưa 29-7, bà Mai Thị Ngọc Ảnh, Chủ tịch UBND xã Tân Thành (tỉnh Lâm Đồng), đã yêu cầu tạm dừng toàn bộ ca nô vận chuyển khách tham quan hải đăng Kê Gà nhằm rà soát, hoàn thiện các thủ tục pháp lý và bảo đảm an toàn trước khi cho hoạt động trở lại.

Ca nô chở khách tham quan ra hải đăng Kê Gà. Ảnh: TIẾN THẮNG

Việc tạm dừng được thực hiện sau đợt kiểm tra cao điểm đối với các phương tiện thủy nội địa phục vụ du lịch trên địa bàn. Qua kiểm tra, đa số ca nô có đăng ký, trang bị áo phao và phương tiện cứu sinh, tuy nhiên các bến vẫn chưa hoàn thiện hồ sơ thỏa thuận kỹ thuật và thủ tục công bố hoạt động bến thủy nội địa theo quy định.

Do đó, các hộ kinh doanh đã thống nhất ký cam kết tạm dừng vận chuyển khách, đồng thời khẩn trương hoàn thiện hồ sơ bến bãi theo hướng dẫn của cơ quan chức năng. Chính quyền địa phương cũng sẽ kiểm tra lại điều kiện của phương tiện, người điều khiển, lấy ý kiến các sở, ngành chuyên môn để hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hoạt động vận tải khách ra hải đăng Kê Gà.

Địa phương phấn đấu hoàn tất việc rà soát và cho phép hoạt động trở lại vào cuối tháng 8-2026 nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Hải đăng Kê Gà là công trình hơn 100 năm tuổi, nằm trên đảo đá ngoài khơi xã Tân Thành (tỉnh Lâm Đồng). Đây được xem là một trong những ngọn hải đăng cổ và điểm du lịch nổi tiếng của vùng biển Nam Trung bộ.

TIẾN THẮNG