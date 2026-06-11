Xử lý nghiêm các trường hợp để UAV, diều uy hiếp an toàn bay

Thiết bị bay không người lái. (Ảnh minh họa)

Đề nghị trên được đưa ra sau hàng loạt vụ thiết bị bay không người lái (UAV), diều xâm nhập khu vực sân bay Nội Bài và sân bay Cát Bi trong những ngày qua.

Theo đó, trong ngày 6 và 7-6, tại các sân bay trên liên tục xảy ra việc vật thể bay xâm nhập trái phép, làm nhiều chuyến bay phải tạm dừng khai thác, bay chờ và chuyển hướng đi sân bay dự bị. Tình trạng này tiềm ẩn nguy cơ đe dọa nghiêm trọng an ninh, an toàn hoạt động bay, gây thiệt hại lớn cho xã hội.

Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố có cảng hàng không, sân bay tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra, ngăn chặn hoạt động thả diều và các vật thể bay khác tại khu vực cảng hàng không, sân bay và khu vực lân cận, nhất là trong thời gian nghỉ hè của học sinh.

Nếu trẻ em thực hiện hành vi gây ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hoạt động bay thì cha mẹ và người giám hộ phải bị xử lý theo quy định.

Các địa phương chỉ đạo 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn lân cận sân bay tuyên truyền cho học sinh, sinh viên và phụ huynh về nguy cơ mất an toàn hàng không; xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm; công khai kết quả xử lý để giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung.

Bộ Xây dựng đề nghị thiết lập cơ chế phối hợp thường trực giữa chính quyền địa phương, lực lượng quân sự, công an và các đơn vị hàng không để tiếp nhận, xác minh, xử lý ngay thông tin liên quan đến UAV, diều, vật thể bay khác xâm nhập khu vực cảng hàng không, sân bay. Thông tin đường dây nóng tại từng cảng hàng không cũng cần được cung cấp để tiếp nhận, xác minh, xử lý kịp thời thông tin liên quan.

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