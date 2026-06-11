Xã hội

Cà Mau: Lấy mẫu ADN hơn 3.380 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin

SGGPO

Ngày 11-6, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ lấy mẫu, bàn giao mẫu và số hóa dữ liệu hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Cà Mau sẽ thành lập tổ công tác liên ngành và hai đội chuyên trách để lấy mẫu, bàn giao mẫu sinh phẩm và số hóa dữ liệu hài cốt liệt sĩ.

Trước mắt, tỉnh Cà Mau sẽ lấy mẫu và bàn giao mẫu đối với 263 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Trần Văn Thời.

Theo kế hoạch, từ nay đến cuối quý 1-2027, tỉnh Cà Mau sẽ lấy mẫu sinh phẩm đối với 3.382 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại 11 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn để phục vụ giám định ADN. Trong đó, 2 nghĩa trang do tỉnh quản lý và 9 nghĩa trang do các xã, phường quản lý.

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Từ khóa

Cà Mau tìm mộ liệt sĩ hài cốt liệt sĩ Lấy mẫu ADN

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