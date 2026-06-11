Mưa dông diện rộng tại TPHCM và Nam bộ sau ngày thi đầu tiên

Theo dữ liệu quan sát mây vệ tinh và radar thời tiết của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, chiều 11-6, nhiều khu vực tại TPHCM và Nam bộ xuất hiện mưa dông diện rộng.

Cơn dông xuất hiện và dịch chuyển về trung tâm TPHCM, chiều 11-6. Ảnh: QUỐC ANH

Trước đó, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia phát thông tin cảnh báo nguy cơ mưa rào, dông lốc ở Nam bộ và Trung bộ vào chiều và tối 11-6.

Theo dữ liệu radar thời tiết, chiều 11-6, nhiều khu vực tại TPHCM có mưa to kèm mây dông phát triển mạnh. Hình ảnh radar lúc 17 giờ 20 phút cho thấy, vùng mưa cường độ mạnh bao phủ phần lớn TPHCM và lan sang các địa phương lân cận, xuất hiện sau khi ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 kết thúc.

Nhiều nơi ở TPHCM có mưa, chiều 11-6. Ảnh: QUỐC ANH

Trước đó, lúc 15 giờ 30 phút ngày 11-6, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia đã phát thông tin cảnh báo mưa dông, mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh ở khu vực Trung bộ và Nam bộ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo tối và đêm 11-6, khu vực duyên hải Nam Trung bộ, cao nguyên Trung bộ và Nam bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30 mm, cục bộ có nơi trên 70 mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất ở khu vực đồi dốc.

Nhiều nơi ở TPHCM có mưa theo dữ liệu radar thời tiết lúc 17 giờ 30 phút ngày 11-6. Ảnh chụp màn hình

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cũng cảnh báo từ ngày 13 đến 14-6, khu vực Trung bộ, đồng bằng và trung du Bắc bộ có khả năng xuất hiện một đợt nắng nóng diện rộng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Người dân ở hai miền Bắc và Trung cần chủ động ứng phó đợt nắng nóng mới, bảo vệ sức khỏe và chủ động điều tiết kế hoạch sản xuất.

PHÚC HẬU