Hà Nội dự chi hơn 1.000 tỷ đồng hỗ trợ người dân chuyển đổi sang xe điện

UBND TP Hà Nội vừa có tờ trình về việc ban hành nghị quyết thông qua đề án "Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1, TP Hà Nội". Dự kiến, tại kỳ họp chuyên đề diễn ra từ ngày 12 đến ngày 16-6, HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét nghị quyết này.

Theo tờ trình, TP Hà Nội thực hiện vùng phát thải thấp theo 3 giai đoạn.

Giai đoạn 1: thí điểm tại khu vực 1, 2 (ở phường Hoàn Kiếm) từ ngày 1-7 đến 31-12.

Giai đoạn 2: mở rộng thí điểm tại khu vực 1, 2, 3 (ở phường Hoàn Kiếm và phường Cửa Nam) từ 1-1-2027 đến 31-12-2027.

Giai đoạn 3: thực hiện trên toàn bộ Vành đai 1 từ ngày 1-1-2028.

Thực hiện vùng phát thải thấp, Hà Nội lên kế hoạch hỗ trợ người dân chuyển đổi sang xe điện, năng lượng xanh. Ảnh: HỮU VÂN

Khu vực 1 gồm 11 tuyến phố bao quanh phố đi bộ và chợ đêm (thuộc phường Hoàn Kiếm): Tràng Tiền - Hàng Khay - Lê Thái Tổ - Hàng Đào - Hàng Ngang - Hàng Buồm - Mã Mây - Hàng Bạc - Hàng Mắm - Nguyễn Hữu Huân - Lý Thái Tổ; diện tích 0,5km2, dân số khoảng 20.000 người.

Khu vực 2 gồm 119 tuyến phố và 5 ngõ, được bao quanh bởi các tuyến phố: Tràng Thi - Phùng Hưng - Hàng Đậu - Trần Nhật Duật - Trần Quang Khải - Tràng Tiền - Hàng Khay trở vào khu vực phố cổ.

Tại khu vực 1, TP Hà Nội hạn chế toàn bộ phương tiện lưu thông từ 19 giờ đến 24 giờ các ngày thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật. Phương tiện ưu tiên và xe được cơ quan có thẩm quyền cho phép bằng văn bản vẫn được hoạt động, nhưng từ năm 2027 khi lưu thông trong vùng phát thải thấp phải đạt tiêu chuẩn khí thải mức 4 trở lên.

Xe máy công nghệ và phương tiện kinh doanh vận tải trên nền tảng số, giai đoạn đầu, TP Hà Nội khuyến khích hạn chế hoạt động trong vùng phát thải thấp. Từ năm 2027 trở đi, xe máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch sẽ không được lưu thông trong khu vực thí điểm, đồng thời các nền tảng công nghệ phải điều hướng phương tiện phù hợp.

Đối với xe mô tô, xe gắn máy không hoạt động kinh doanh trên nền tảng ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải, TP Hà Nội khuyến khích hạn chế lưu thông các xe mô tô sản xuất, nhập khẩu trước năm 2008 và xe gắn máy sản xuất, nhập khẩu trước năm 2016; khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông công cộng và chuyển đổi phương tiện giao thông xanh.

Bản đồ khu vực dự kiến thực hiện thí điểm vùng phát thải thấp trong Vành đai 1 ở Hà Nội

TP Hà Nội dự kiến dành khoảng 1.045 tỷ đồng trong giai đoạn 2026-2030, để triển khai các chính sách hỗ trợ chuyển đổi xe xăng sang xe điện và khuyến khích sử dụng giao thông công cộng. UBND TP Hà Nội chỉ đạo Sở Xây dựng TP Hà Nội hoàn thiện dự thảo nghị quyết về hỗ trợ chuyển đổi phương tiện. Theo Sở Xây dựng TP Hà Nội, dự thảo nghị quyết đã lược bỏ chính sách hỗ trợ trực tiếp bằng tiền cho cá nhân trong Vành đai 1, để đảm bảo tính công bằng xã hội của chính sách.

Cũng theo tờ trình, TP Hà Nội chỉ hỗ trợ cho cá nhân thuộc hộ nghèo trên địa bàn để đảm bảo tính nhân văn, thể hiện sự quan tâm, đồng hành của thành phố. Các nhóm đối tượng khác như người có công, người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em dưới 6 tuổi đang được hưởng chính sách miễn tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết, TP Hà Nội tiếp tục nghiên cứu, rà soát, đề xuất bổ sung các chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông phù hợp với điều kiện của thành phố.

MINH KHANG