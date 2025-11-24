Chiều 24-11, Thành đoàn TPHCM phối hợp Tỉnh đoàn Khánh Hòa triển khai các chuyến hàng cứu trợ tại những cơ sở giáo dục bị thiệt hại nặng do mưa lũ.

Thành đoàn TPHCM tặng 1.500 suất quà đến học sinh vùng lũ Khánh Hòa

Hơn 150 tình nguyện viên từ TPHCM đã phối hợp lực lượng địa phương thực hiện các hoạt động nhân ái, thiết thực. Đoàn đã kịp thời vận chuyển, phân phát hơn 40 tấn hàng cứu trợ, bao gồm nhu yếu phẩm, sữa và lương thực.

Anh Nguyễn Đăng Khoa, Phó Bí thư Thành Đoàn TPHCM, đại diện tuổi trẻ thành phố trao hơn 1.500 phần quà đến thiếu nhi tại 12 điểm trường Tiểu học và Trung học cơ sở ở 3 xã, phường: Tân Định, Ninh Hòa, Hòa Thắng.

Học sinh vùng lũ Khánh Hòa phấn khởi nhận phần quà từ tuổi trẻ TPHCM

Anh Nguyễn Đăng Khoa cho biết, lực lượng đoàn viên, thanh niên có mặt tại Khánh Hòa sẽ tham gia vệ sinh môi trường ở các trường học bị ngập lụt. Các đội y tế sẽ hỗ trợ phụ huynh, học sinh và nhà trường tuyên truyền phòng chống dịch bệnh sau lũ.

Hoạt động này thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên TPHCM. Đồng thời thể hiện trách nhiệm, tinh thần đoàn kết và chia sẻ với học sinh các trường vùng tâm lũ Khánh Hòa.

Cầm trên tay phần quà được trao, em Nguyễn Thiện Nhân, học sinh lớp 8 Trường THCS Đinh Tiên Hoàng (phường Ninh Hòa), xúc động cho biết: Nhà em bị nước cuốn trôi hết sách vở, tưởng không được đi học nữa. Hôm nay, nhận được quà, em rất vui. Đây sẽ là động lực để em cố gắng vượt qua khó khăn và học tốt hơn.

HIẾU GIANG