Sử dụng máy bay không người lái cứu trợ người dân bị cô lập do mưa lũ

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, lực lượng chức năng TP Đà Nẵng huy động máy bay không người lái để đưa hàng cứu trợ đến những hộ dân bị cô lập.

Huy động máy bay không người lái để đưa hàng cứu trợ đến những hộ dân bị cô lập

Thông tin từ Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Trà My cho biết, cơn mưa kéo dài từ tối 28 đến sáng 29-10 làm nước sông Trường, sông nước Oa đoạn chảy qua xã Trà My, Trà Tân (TP Đà Nẵng) dâng cao, giao thông bị chia cắt. Hàng loạt khu dân cư tại xã Trà My và Trà Tân bị cô lập.

Nhận tin báo, Trung tá Phạm Văn Hậu, Chính ủy Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Trà My cơ động ngay đến hiện trường, nắm tình hình, huy động lực lượng vận chuyển hơn 30 thùng mì gói, lương khô, nước uống hỗ trợ các hộ bị cô lập.

Đối mặt với dòng nước lũ chảy xiết, cuốn theo nhiều bụi cây, rác từ trên núi đổ về, khả năng khi dùng xuồng nhôm, xuồng máy sẽ xảy ra nguy cơ mất an toàn. Trước tình hình đó, Trung tá Phạm Văn Hậu đề xuất địa phương đề nghị doanh nghiệp tư nhân hỗ trợ máy bay không người lái đưa hàng cứu trợ đến người dân.

PHẠM NGA