Dùng máy bay không người lái cứu người đàn ông bị lũ cô lập giữa sông

Tối 21-11, UBND xã Cư Jút (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, vừa cứu kịp thời một người dân bị nước lũ cô lập giữa sông Sêrêpôk.

Trước đó, sáng cùng ngày, chính quyền địa phương nhận được tin báo của người dân về việc ông Nguyễn Văn Hát (sinh năm 1976, trú thôn 7 Ea Tling, xã Cư Jút) trong quá trình canh tác ngoài bãi đất trên sông Sêrêpôk đã bị mắc kẹt khoảng 2 ngày nay.

Máy bay không người lái đưa người dân bị mắc kẹt giữa sông Sêrêpôk vào bờ an toàn

Do trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng xuất hiện mưa lớn, nước từ thượng nguồn sông Sêrêpôk chảy về mạnh nên việc cứu hộ thông thường không thể triển khai, đến chiều 21-11, chính quyền địa phương đã thuê một chiếc máy bay không người lái để cứu hộ.

Tuy nhiên, trong quá trình giải cứu, gió lớn khiến máy bay không người lái nhiều lần mất thăng bằng, việc cứu hộ nạn nhân gặp khó khăn. Sau một thời gian nỗ lực, lực lượng chức năng đã đưa ông N.V.H. vào bờ an toàn.

ĐOÀN KIÊN