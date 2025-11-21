Xã hội

Dùng máy bay không người lái cứu người đàn ông bị lũ cô lập giữa sông

SGGPO

Tối 21-11, UBND xã Cư Jút (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, vừa cứu kịp thời một người dân bị nước lũ cô lập giữa sông Sêrêpôk.

Trước đó, sáng cùng ngày, chính quyền địa phương nhận được tin báo của người dân về việc ông Nguyễn Văn Hát (sinh năm 1976, trú thôn 7 Ea Tling, xã Cư Jút) trong quá trình canh tác ngoài bãi đất trên sông Sêrêpôk đã bị mắc kẹt khoảng 2 ngày nay.

Screenshot 2025-11-21 at 19.55.48.png
Máy bay không người lái đưa người dân bị mắc kẹt giữa sông Sêrêpôk vào bờ an toàn

Do trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng xuất hiện mưa lớn, nước từ thượng nguồn sông Sêrêpôk chảy về mạnh nên việc cứu hộ thông thường không thể triển khai, đến chiều 21-11, chính quyền địa phương đã thuê một chiếc máy bay không người lái để cứu hộ.

Tuy nhiên, trong quá trình giải cứu, gió lớn khiến máy bay không người lái nhiều lần mất thăng bằng, việc cứu hộ nạn nhân gặp khó khăn. Sau một thời gian nỗ lực, lực lượng chức năng đã đưa ông N.V.H. vào bờ an toàn.

Tin liên quan
ĐOÀN KIÊN

Từ khóa

N.V.H. Sông Serepôk Cư Jút Bãi đất Máy bay không người lái Thượng nguồn Nước từ Thăng bằng Canh tác Cứu hộ

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn