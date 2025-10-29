Chuyển hướng công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh từ một chiều thành đa chiều

Ngày 29-10, gần 12.500 đại biểu đã tham dự hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng” giai đoạn 2023 - 2030.

Hội nghị do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức trực tiếp và trực tuyến, kết nối với 1.632 điểm cầu. Thông tin từ hội nghị cho biết, qua các cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” và “Ứng xử văn minh trên không gian mạng”, trong 3 năm qua, đoàn thanh niên đã có hơn 13 triệu tin tốt, câu chuyện đẹp được tuyên truyền...

Đặc biệt, mới đây, chiến dịch truyền thông lan tỏa thông tin tích cực dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 với chủ đề “Tự hào Việt Nam” đạt gần 11 tỷ lượt xem trên mạng xã hội TikTok, Facebook, Youtube, đứng đầu trong các chiến dịch truyền thông lớn trong dịp A80.

Theo Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy, kết quả này cho thấy, nếu kiên trì lan tỏa thông tin tích cực, tổ chức thực hiện đúng cách, có phương thức kết nối rộng khắp thì hiệu quả truyền thông và diện tác động sẽ rất lớn.

Bí thư thứ nhất Bùi Quang Huy đề nghị, thời gian tới, công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn cần điều chỉnh phương thức phù hợp với yêu cầu tình hình mới, trọng tâm là đẩy mạnh chuyển đổi số; chuyển hướng công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn từ một chiều thành đa chiều, có sự tương tác thường xuyên với đoàn viên, thanh niên, đưa đoàn viên trở thành “chủ thể” làm công tác giáo dục…

Đồng thời, các cấp bộ đoàn cần chú trọng kết nối các “hệ sinh thái số” với các cơ quan, tổ chức khác trong hệ thống chính trị, tích hợp chung trong nền tảng “mặt trận số” và hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia để chia sẻ nguồn lực, khi cần thì thống nhất đồng loạt lan tỏa thông tin định hướng, tăng sức mạnh truyền thông.

Tại hội nghị, các ý kiến tham luận đã chia sẻ kinh nghiệm tổ chức các sự kiện, phong trào thu hút sự quan tâm của đông đảo thanh niên. Trong đó, các cấp bộ đoàn cần đa dạng hóa hình thức thể hiện để nội dung trở nên hấp dẫn, dễ tiếp cận; tận dụng tối đa các định dạng phổ biến trên mạng xã hội như video ngắn, podcast, livestream, talkshow... có chọn lọc, series ảnh truyền cảm hứng.

Bên cạnh đó, các tổ chức Đoàn có thể tổ chức những cuộc thi, chiến dịch truyền thông sáng tạo trực tuyến như “Thanh niên công chức với văn hóa công sở”, “Tôi kể chuyện Bác Hồ”, “Nét đẹp cán bộ trẻ”... để khuyến khích thanh niên tự sáng tạo và lan tỏa thông điệp tích cực; ứng dụng game hóa (gamification) trong giáo dục, thiết kế các trò chơi, bài kiểm tra để người trẻ vừa học vừa chơi, vừa được ghi nhận và khích lệ.

Các ý kiến cũng đồng tình cần tăng cường công tác kiểm duyệt, định hướng và đấu tranh trên không gian mạng; nâng cao năng lực nhận diện và xử lý thông tin xấu, độc bằng cách trang bị kiến thức, kỹ năng truyền thông số cho đoàn viên, thanh niên; chủ động phản bác các thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc bằng lập luận sắc bén, bằng chứng xác thực và ngôn ngữ thuyết phục.

