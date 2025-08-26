Thành ủy TPHCM yêu cầu xử lý nghiêm việc lợi dụng chính sách, chế độ

Các hành vi trục lợi, vi phạm trong xem xét, giải quyết chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Cát Lái giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp

Ngày 26-8, Thành ủy TPHCM ban hành văn bản chỉ đạo việc thực hiện chính sách, chế độ theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP và Nghị định 67/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo đó, Thành ủy TPHCM đề nghị các cấp ủy, cơ quan, đơn vị khẩn trương, tăng cường phổ biến, quán triệt thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng về thực hiện chính sách, chế độ đối với đối tượng chịu sự tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính của hệ thống chính trị.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong xác định đúng đối tượng nghỉ việc giải quyết kịp thời theo Nghị định 178 (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 67), gắn với thực hiện mục tiêu tinh giản biên chế và cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Thành ủy TPHCM lưu ý, không để xảy ra tình trạng né tránh, đùn đẩy công việc trong thực hiện nhiệm vụ, lợi dụng chính sách khi giải quyết hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết chính sách, chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Các hành vi trục lợi, vi phạm trong xem xét, giải quyết chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thành ủy TPHCM cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy về giải quyết chế độ, chính sách theo Nghị định 178 và Nghị định 67 của Chính phủ; báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Thành ủy trước ngày 30-8-2025.

Theo UBND TPHCM, trong quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy, toàn thành phố có 3.867 trường hợp nghỉ hưu trước tuổi hoặc nghỉ việc; trong đó có 447 người thuộc khối Đảng, đoàn thể và 3.420 người thuộc khối chính quyền. Trước đó, UBND TPHCM cũng có văn bản chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai chi trả chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ việc do sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. UBND TPHCM yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp, UBND cấp xã, cùng các tổ chức liên quan khẩn trương rà soát, sàng lọc, lập danh sách và ban hành quyết định nghỉ việc (bao gồm nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc) cho các đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý trước ngày 31-8-2025. Thời điểm nghỉ việc để hưởng chính sách, chế độ muộn nhất là ngày 1-9-2025. Sau mốc này, việc giải quyết sẽ kết thúc.

