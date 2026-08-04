Tháo gỡ các điểm nghẽn dự án công nghiệp, năng lượng trọng điểm

Thứ trưởng Bộ Công thương Trương Thanh Hoài cho rằng, TP Cần Thơ và các địa phương vùng Tây Nam bộ có nhu cầu đầu tư hạ tầng công nghiệp, năng lượng rất lớn, với tổng nguồn lực lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng mỗi năm. Do đó, nếu các thủ tục đầu tư không được xử lý kịp thời, nhà đầu tư sẽ chuyển sang địa phương khác.

Quang cảnh buổi làm việc

Chiều 4-8, tại TP Cần Thơ, Thứ trưởng Bộ Công thương Trương Thanh Hoài dẫn đầu đoàn công tác làm việc với UBND TP Cần Thơ về định hướng phát triển công nghiệp, năng lượng và tình hình triển khai các dự án năng lượng trọng điểm trên địa bàn.

Theo quy hoạch, nguồn điện của TP Cần Thơ gồm 8 dự án nhiệt điện với tổng công suất khoảng 8.518 MW; 30 dự án điện gió công suất hơn 2.802 MW; 8 dự án điện mặt trời công suất 611 MW; 5 dự án điện rác công suất 44,5 MW và 6 dự án điện sinh khối công suất khoảng 217 MW.

Theo Sở Công Thương TP Cần Thơ, đến nay thành phố có 57 dự án nguồn điện với tổng công suất hơn 12.192 MW. Trong đó, 16 nhà máy đã vận hành với tổng công suất khoảng 2.504 MW; 9 dự án đang thi công; 14 dự án đã được cấp chủ trương đầu tư; 18 dự án đang thực hiện lựa chọn nhà đầu tư.

Các dự án điện gió tại khu vực ven biển TP Cần Thơ

Đối với hạ tầng truyền tải, TP Cần Thơ được quy hoạch có 6 trạm biến áp 500 kV với tổng công suất 17.700 MVA, 9 tuyến đường dây 500 kV dài 471,9 km; 15 trạm biến áp 220 kV với tổng công suất 6.875 MVA, 27 tuyến đường dây 220 kV dài 1.278 km.

Tính đến nay, thành phố đã vận hành 5 trạm biến áp 500 kV, 3 tuyến đường dây 500 kV (dài 179,9 km), 9 trạm biến áp 220 kV và 19 tuyến đường dây 220 kV.

Thứ trưởng Bộ Công thương Trương Thanh Hoài phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Công thương Trương Thanh Hoài cho biết, TP Cần Thơ và các địa phương vùng Tây Nam bộ có nhu cầu đầu tư hạ tầng công nghiệp, năng lượng rất lớn, với tổng nguồn lực lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng mỗi năm. Do đó, nếu các thủ tục đầu tư không được xử lý kịp thời, nhà đầu tư sẽ chuyển sang địa phương khác.

Thứ trưởng chỉ rõ, một trong những rào cản lớn hiện nay là cơ quan quản lý nhà nước vẫn còn can thiệp quá sâu vào quá trình triển khai dự án, khiến nhiều công trình phải thực hiện lại nhiều thủ tục, trải qua nhiều vòng kiểm tra, kéo dài thời gian thực hiện.

Thứ trưởng Trương Thanh Hoài cho biết, Bộ Công thương đang chỉ đạo quyết liệt việc triển khai Quy hoạch điện VIII, đồng thời rà soát, tháo gỡ các điểm nghẽn, thúc đẩy tiến độ các dự án công nghiệp, năng lượng trọng điểm, bảo đảm an ninh năng lượng và tạo điều kiện để các địa phương đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Thứ trưởng yêu cầu các địa phương tập trung xử lý các nhiệm vụ cấp bách, tăng cường phối hợp với Bộ trong quá trình triển khai; báo cáo, trao đổi ngay khi có phát sinh khó khăn, vướng mắc; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ để nâng cao hiệu quả thực hiện.

TUẤN QUANG