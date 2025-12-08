Vĩnh Long: Chuẩn bị hơn 2,5 triệu sản phẩm hoa kiểng phục vụ tết

Những ngày đầu tháng 12, không khí chuẩn bị vụ hoa Tết Bính Ngọ 2026 tại xã Chợ Lách (sau sáp nhập gồm các xã Long Thới, Hòa Nghĩa và thị trấn Chợ Lách) rất khẩn trương.

Với diện tích tự nhiên gần 5.000km², hơn 11.000 hộ dân và trên 44.000 nhân khẩu, Chợ Lách tiếp tục khẳng định vai trò vùng sản xuất hoa – cây cảnh trọng điểm của tỉnh Vĩnh Long.

Ông Trần Hữu Nghị, Phó Chủ tịch UBND xã Chợ Lách cho biết, tổng sản lượng hoa kiểng cung ứng thị trường tết năm nay ước đạt hơn 2,5 triệu sản phẩm, tập trung ở các nhóm chủ lực như cúc mâm xôi, vạn thọ, mai vàng, hoa giấy và kiểng bon sai. Cúc mâm xôi, thế mạnh lâu năm của địa phương đã được nông dân xuống giống từ sớm để đảm bảo kịp lịch vụ.

Riêng giống cúc mâm xôi Long Thới, sản phẩm đã đạt chuẩn OCOP 3 sao, tiếp tục được đầu tư nâng chất, mở rộng quy mô. Năm nay, toàn xã có khoảng 700 hộ tham gia sản xuất với sản lượng dự kiến 1,2 – 1,5 triệu sản phẩm, giữ vai trò chủ lực trong cơ cấu hoa tết của địa phương.

Nông dân Chợ Lách chăm sóc hoa cúc mâm xôi. Ảnh tư liệu

Ngoài ra, các loại hoa nở truyền thống như vạn thọ, mào gà và các dòng hoa nở khác dự kiến đạt 300.000 – 500.000 sản phẩm. Hiện các nhóm hoa này chưa xuống giống nhưng nông dân đã chuẩn bị sẵn giá thể, nhà màng và vật tư phục vụ sản xuất.

Đối với dòng mai vàng, Chợ Lách duy trì lợi thế là vùng cung cấp mai giống và mai tết lớn của miền Tây. Dịp tết năm nay, địa phương dự kiến tung ra thị trường khoảng 500.000 sản phẩm, nâng tổng sản lượng mai cả năm lên xấp xỉ 1,5 triệu cây, gồm mai giống, mai ghép và mai thành phẩm.

Riêng hoa giấy, một mặt hàng có sức tiêu thụ mạnh những năm gần đây tiếp tục giữ ổn định sản lượng khoảng 200.000 sản phẩm. Bên cạnh đó, các loại mai chiếu thủy, kiểng bonsai và cây tạo dáng nghệ thuật ước đạt 100.000 – 300.000 sản phẩm, phục vụ phân khúc trung và cao cấp.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Chợ Lách Trần Hữu Nghị, địa phương đang phối hợp các ngành chuyên môn hỗ trợ nông dân theo dõi thời tiết, dịch hại; hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc để đảm bảo chất lượng hoa tết. Đồng thời, địa phương kết nối các nhà vườn với thương lái, sàn thương mại điện tử và điểm bán tại TPHCM, Hà Nội nhằm mở rộng đầu ra.

“Với hơn 2,5 triệu sản phẩm hoa kiểng chuẩn bị cho thị trường Tết Bính Ngọ 2026, Chợ Lách kỳ vọng tiếp tục giữ vững thương hiệu “thủ phủ hoa kiểng miền Tây”, đóng góp quan trọng cho kinh tế địa phương và tạo sinh kế ổn định cho hàng chục ngàn lao động nông thôn”, ông Trần Hữu Nghị cho hay.

TÍN HUY