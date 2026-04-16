Thắp hy vọng hòa nhập cho người khuyết tật

Với trang thiết bị hiện đại và không gian nhiều sắc màu, phòng vật lý trị liệu trị giá 300 triệu đồng vừa được đưa vào sử dụng tại Trung tâm Bảo trợ người tàn tật Hiệp Bình Chánh (TPHCM), góp phần thắp lên niềm tin, động lực phục hồi và cơ hội hòa nhập cộng đồng cho 234 người khuyết tật đang được chăm sóc, điều trị tại đây.

Ngày 16-4, Trung tâm Bảo trợ người tàn tật Hiệp Bình Chánh tổ chức ngày hội “Hành trình yêu thương - Tự tin tỏa sáng”, nhân kỷ niệm 28 năm Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18-4-1998 - 18-4-2026). Điểm nhấn của chương trình là lễ trao tặng và đưa vào sử dụng phòng tập vật lý trị liệu trị giá 300 triệu đồng.

Bà Phạm Thị Hồng Phượng (Giám đốc Trung tâm Bảo trợ người tàn tật Hiệp Bình Chánh) tiếp nhận phòng tập vật lý trị liệu trị giá 300 triệu đồng do Công ty Nutifood tài trợ. Ảnh: THANH CHIÊU

Phòng tập được trang bị đầy đủ thiết bị phục vụ phục hồi chức năng, đồng thời được tô điểm bằng những bức vẽ sinh động do sinh viên Trường Đại học Mỹ thuật TPHCM thực hiện, tạo nên không gian thân thiện, gần gũi cho người khuyết tật trong quá trình điều trị, tập luyện.

Sinh viên Đoàn trường Đại học Mỹ thuật TPHCM tham gia vẽ, trang trí phòng tập vật lý trị liệu, tạo nên môi trường sinh hoạt thân thiện, gần gũi cho người khuyết tật. Ảnh: THANH CHIÊU

Bà Phạm Thị Hồng Phượng, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ người tàn tật Hiệp Bình Chánh, cho biết trung tâm hiện đang quản lý, chăm sóc 234 người khuyết tật. Theo bà, phòng tập mới không chỉ góp phần cải thiện điều kiện chăm sóc y tế mà còn là nguồn động viên lớn về tinh thần, giúp người khuyết tật có thêm niềm tin, thêm động lực để tập luyện, phục hồi chức năng và từng bước hòa nhập cộng đồng.

Gắn bó với trung tâm nhiều năm, bà Trần Thị Điệp xúc động chia sẻ, đội ngũ cán bộ, nhân viên tại đây luôn quan tâm, chăm lo chu đáo cho người khuyết tật. Việc có thêm phòng tập vật lý trị liệu mới mang ý nghĩa rất lớn, bởi với nhiều người, đây không chỉ là nơi điều trị mà còn là nơi khơi lên hy vọng. Theo bà, máy móc, thiết bị mới sẽ giúp người khuyết tật có cơ hội hồi phục tốt hơn, giảm bớt khó khăn trong sinh hoạt và có thêm niềm vui trong cuộc sống.

Trung tâm Bảo trợ người tàn tật Hiệp Bình Chánh (TPHCM) hiện quản lý và chăm sóc 234 người khuyết tật. Ảnh: THANH CHIÊU

Ông Lê Quang Hợp (71 tuổi), người đang được điều trị tại trung tâm, cũng bày tỏ kỳ vọng phòng vật lý trị liệu với thiết bị hiện đại sẽ giúp những người yếu thế như ông có điều kiện cải thiện sức khỏe, để mỗi ngày sống vui hơn dưới mái nhà chung của trung tâm.

Ông Phạm Hoàng Anh (Phó Trưởng phòng Bảo vệ, Chăm sóc trẻ em và Bảo trợ xã hội, Sở Y tế TPHCM) tham quan phòng tập vật lý trị liệu. Ảnh: THANH CHIÊU

Phát biểu tại chương trình, ông Phạm Hoàng Anh, Phó Trưởng phòng Bảo vệ, Chăm sóc trẻ em và Bảo trợ xã hội, Sở Y tế TPHCM, đánh giá cao nỗ lực của Trung tâm Bảo trợ người tàn tật Hiệp Bình Chánh trong công tác chăm sóc, phục hồi chức năng cho người khuyết tật. Theo ông, việc đưa vào sử dụng phòng tập vật lý trị liệu có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với người khuyết tật, với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau.

Ông Phạm Hoàng Anh cho biết, trong thời gian tới, ngành y tế TPHCM sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng cho người khuyết tật; tăng cường phối hợp giữa các cơ sở y tế và cơ sở bảo trợ xã hội; ứng dụng công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý, chăm sóc; đồng thời huy động thêm nguồn lực xã hội để hỗ trợ tốt hơn cho người khuyết tật.

Người khuyết tật tập luyện tại phòng vật lý trị liệu vừa được đưa vào sử dụng. Ảnh: THANH CHIÊU

Hiện trung tâm đang chăm sóc 234 người khuyết tật, gồm 185 nam và 49 nữ. Thời gian qua, trung tâm đã phối hợp với các bệnh viện tổ chức khám, điều trị nội trú, ngoại trú cho hàng trăm lượt người; khám, cấp phát thuốc cho hơn 258 lượt. Các hoạt động vật lý trị liệu, lao động trị liệu, phục hồi chức năng cùng nhiều hoạt động văn hóa, tinh thần được duy trì thường xuyên, góp phần giúp người khuyết tật thêm tự tin trong cuộc sống. Khảo sát tại trung tâm cho thấy hơn 94,7% người khuyết tật hài lòng với công tác chăm sóc, nuôi dưỡng tại đây.

THANH CHIÊU