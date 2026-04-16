Lốc xoáy làm tốc mái hàng loạt nhà dân ở Quảng Trị

Chiều 16-4, Văn phòng Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, lực lượng chức năng các xã Lao Bảo và Khe Sanh đang nỗ lực phối hợp với người dân khắc phục hậu quả trận lốc xoáy, kèm mưa lớn xảy ra vào tối 15-4.

Tại xã Lao Bảo, thống kê ban đầu, mưa dông kèm theo lốc xoáy khiến ít nhất 11 nhà ở của người dân bị tốc mái, thiệt hại khoảng 30-70%; cổng nhà văn hóa thôn Duy Tân và thôn Nại Cửu đổ gãy, hư hỏng nặng; nhiều diện tích cây cối, hoa màu bị thiệt hại từ 30-70%...

Cổng nhà văn hóa thôn Duy Tân, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị bị lốc xoáy đánh gãy đổ

Ông Lê Bá Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Lao Bảo cho biết, ngoài việc hỗ trợ người dân khẩn cấp sửa chữa, lợp lại mái nhà để sớm ổn định cuộc sống, chính quyền địa phương còn đang phối hợp với Ban quản lý các thôn xảy ra lốc xoáy thống kê thiệt hại, để báo cáo cấp trên hỗ trợ theo quy định.

Trong khi tại xã Khe Sanh, lốc xoáy và mưa dông khiến 4 nhà người dân bị tốc mái và gây hư hại nhiều tài sản và hoa màu.

Hiện công tác khắc phục vẫn đang được các địa phương triển khai.

>>> Một số hình ảnh lốc xoáy đánh bay hàng loạt mái nhà ở Quảng Trị:

VĂN THẮNG