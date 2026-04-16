Từ chiều và đêm nay 16-4, nhiều nơi có mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, sáng 16-4, bộ phận không khí lạnh cường độ yếu tiếp tục di chuyển xuống phía Nam, nén rãnh áp thấp có trục khoảng 24-26 độ vĩ Bắc.

Cơ quan khí tượng nhận định từ đêm 16-4 đến ngày 17-4, khu vực Bắc bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên) và Thanh Hóa sẽ có mưa, mưa vừa, rải rác có dông. Lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 100mm. Từ ngày 17-4, Bắc bộ mát mẻ.

Đồng thời, chiều và tối 16-4, khu vực cao nguyên Trung bộ tiếp tục có mưa rào, dông rải rác, lượng mưa 10-20mm, có nơi trên 50mm.

IMG_7213.jpeg
Mưa dông làm tốc mái nhà ở xã Đăk Pơ (tỉnh Gia Lai) ngày 15-4

Theo các chuyên gia khí tượng, khu vực cao nguyên Trung bộ xuất hiện mưa rào và dông rải rác những ngày gần đây chủ yếu do tác động của hội tụ gió trên cao, phát triển hiện tượng đối lưu gây mưa.

Đối với khu vực miền Bắc và cao nguyên Trung bộ, cơ quan khí tượng cảnh báo mưa có thể kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực sườn dốc và ngập úng tại vùng trũng, thấp.

PHÚC HẬU

