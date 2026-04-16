Tỏa sáng những "Vầng trăng khuyết"

Chương trình “Vẻ đẹp vầng trăng khuyết” là hoạt động thường niên, có ý nghĩa thiết thực, tạo cầu nối gắn kết, lan tỏa và tôn vinh nghị lực, sự sáng tạo của phụ nữ khuyết tật trong đời sống xã hội.

Trao bằng khen tuyên dương gương phụ nữ khuyết tật tiêu biểu

Ngày 16-4, nhân kỷ niệm 28 năm Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18-4-1998 – 18-4-2026), Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TPHCM tổ chức chương trình “Vẻ đẹp vầng trăng khuyết” năm 2026.

Tại chương trình, Hội LHPN Thành phố tuyên dương 27 gương phụ nữ vượt khó tiêu biểu; tặng 500 phần quà cho phụ nữ và trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu tại chương trình, bà Lê Thị Kim Thu, Phó Chủ tịch Hội LHPN TPHCM, cho biết, những năm qua Hội đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ phụ nữ và trẻ em khuyết tật. Đồng thời, tạo điều kiện để chị em không chỉ hòa nhập cộng đồng mà còn có cơ hội tự chủ kinh tế, khẳng định giá trị bản thân.

Gương phụ nữ khuyết tật chia sẻ tại chương trình

Với 27 gương phụ nữ vượt khó tiêu biểu được tuyên dương năm nay, các chị hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau nhưng đều viết nên những câu chuyện đẹp, lan tỏa tinh thần lạc quan đến cộng đồng. Tấm gương của các chị là minh chứng sống động cho thông điệp “Khuyết tật không phải là rào cản”.

Trưng bày sản phẩm do chính phụ nữ khuyết tật làm ra

Trao quà chăm lo trẻ em và phụ nữ khuyết tật khó khăn

Tại chương trình, các gương phụ nữ khuyết tật đã chia sẻ những câu chuyện truyền cảm hứng về nghị lực tuổi trẻ và hành trình vượt khó học tập, lao động, phấn đấu, vượt qua nghịch cảnh, thực hiện ước mơ.

Trao quà chăm lo trẻ em khuyết tật khó khăn

THÁI PHƯƠNG