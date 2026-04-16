Cứu sống 2 du khách đuối nước tại Bãi Sau - Vũng Tàu

Sáng 16-4, lực lượng cứu hộ bãi biển đã kịp thời cứu sống vợ chồng du khách (đến từ Đồng Nai), không may bị đuối nước khi tắm biển sớm tại khu vực Bãi Sau, phường Vũng Tàu (TPHCM).

Clip: Lực lượng cứu hộ bờ biển cứu sống kịp thời 2 vợ chồng du khách bị đuối nước

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, anh N.H.L và chị N.T.Đ tắm biển tại khu vực Bãi Sau. Trong lúc đang bơi, cả hai bất ngờ bị cuốn ra xa do gặp dòng chảy xa bờ và dần kiệt sức, có nguy cơ đuối nước.

Phát hiện sự việc, lực lượng cứu hộ đang làm nhiệm vụ tại bãi biển đã nhanh chóng tiếp cận, triển khai phương án cứu nạn. Bằng biện pháp nghiệp vụ, các nhân viên cứu hộ đã đưa cả hai nạn nhân vào bờ an toàn trong tình trạng mệt lả, có dấu hiệu ngạt nước.

Lực lượng cứu hộ sơ cứu cho du khách

Ngay sau đó, lực lượng chức năng sơ cứu, hỗ trợ hô hấp và theo dõi sức khỏe ban đầu. Nhờ được cứu vớt và xử lý kịp thời, sức khỏe của hai du khách dần ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng.

Đại diện lực lượng cứu hộ bãi biển cho biết, thời gian gần đây, tại khu vực Bãi Sau xuất hiện các dòng chảy xa bờ tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, đặc biệt vào buổi sáng khi một số du khách có thói quen tắm biển sớm. Bên cạnh đó, khu vực biển Vũng Tàu cũng ghi nhận sự xuất hiện của sứa và một số loài sâu biển, có thể gây ngứa, rát hoặc kích ứng da đối với người tắm biển.

Sứa và sâu biển xuất hiện nhiều tại các bãi tắm

Do đó, du khách được khuyến cáo cần tuân thủ hướng dẫn của lực lượng cứu hộ, không bơi ra xa, hạn chế tắm biển tại những khu vực có cảnh báo nguy hiểm; đồng thời chú ý quan sát môi trường nước trước khi xuống biển để đảm bảo an toàn.

Sự việc một lần nữa cho thấy vai trò quan trọng của lực lượng cứu hộ trong việc đảm bảo an toàn cho người dân và du khách, nhất là trong mùa du lịch biển đang bước vào cao điểm.

NGUYỄN NAM