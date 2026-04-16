Hỗ trợ người dân bị thiệt hại do dông lốc, mưa đá

Chiều 16-4, ông Trương Văn Sáng, Chủ tịch UBND xã Đam Rông 2, tỉnh Lâm Đồng, cho biết địa phương đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống sau trận dông lốc xảy ra trên địa bàn.

Lãnh đạo xã Đam Rông 2, tỉnh Lâm Đồng động viên, trao hỗ trợ cho các gia đình bị thiệt hại sau trận dông lốc

Theo thống kê ban đầu, xã Đam Rông 2 hỗ trợ 40 triệu đồng/hộ đối với 2 gia đình có nhà bị sập hoàn toàn. Đối với 9 hộ bị tốc mái, thuộc diện khó khăn, địa phương hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ.

Ngoài ra, xã Đam Rông 2 cũng huy động lực lượng hỗ trợ người dân dựng lại nhà, đồng thời trình cấp có thẩm quyền xem xét hỗ trợ thêm cho các hộ bị thiệt hại, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Lực lượng chức năng xã Đam Rông 2, tỉnh Lâm Đồng khẩn trương hỗ trợ dọn dẹp, dựng lại nhà cho người dân bị ảnh hưởng sau trận dông lốc

Như Báo SGGP đã thông tin, chiều 15-4, mưa dông kèm gió giật mạnh xảy ra tại thôn 2 và thôn Liên Hưng, xã Đam Rông 2, tỉnh Lâm Đồng, làm hư hỏng nhiều căn nhà. Ngay sau khi nắm tình hình, cấp ủy, chính quyền địa phương đã khẩn trương huy động lực lượng tại chỗ, gồm công an, quân sự, dân quân tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả.

Cùng ngày 16-4, ông Nguyễn Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, trực tiếp kiểm tra các vườn dâu tây, cà phê tại xã Tu Mơ Rông bị ảnh hưởng do mưa đá.

Báo cáo với lãnh đạo tỉnh, ông Trần Quốc Huy, Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông, cho biết những ngày qua, trên địa bàn liên tiếp xảy ra mưa đá với quy mô lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng, nặng nhất tại thôn Đăk Chum 1.

Ông Nguyễn Công Hoàng (ở giữa), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra vườn cà phê bị ảnh hưởng do mưa đá

Bước đầu ghi nhận khoảng 20 hộ dân có diện tích cà phê, dâu tây bị ảnh hưởng. Mưa đá rơi dày, kéo dài khiến nhiều diện tích cà phê bị hư hại, dâu tây thiệt hại nặng, nguy cơ mất trắng vụ mùa. Đối với khu vực trồng sâm Ngọc Linh, xã đã cử cán bộ vào rừng kiểm tra, thống kê thiệt hại để làm cơ sở đề xuất hỗ trợ.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra vườn dâu tây bị ảnh hưởng do mưa đá

Tại buổi kiểm tra, ông Nguyễn Công Hoàng đã thăm hỏi, động viên các hộ dân bị thiệt hại; đồng thời yêu cầu xã Tu Mơ Rông khẩn trương rà soát, thống kê đầy đủ mức độ thiệt hại. Lãnh đạo tỉnh cũng giao ngành NN-MT khẩn trương phối hợp địa phương kiểm tra thực tế, đề xuất phương án hỗ trợ kịp thời; đồng thời yêu cầu sớm triển khai các biện pháp kỹ thuật nhằm khôi phục vườn cà phê, hạn chế thiệt hại, giúp người dân nhanh chóng ổn định, phục hồi sản xuất.

Trước đó, Báo SGGP đã phản ánh việc xã Tu Mơ Rông liên tiếp xảy ra mưa đá với quy mô lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng đối với cây trồng của người dân.

ĐOÀN KIÊN - HỮU PHÚC