Đẩy nhanh bồi thường tại dự án Khu Liên hợp TDTT quốc gia Rạch Chiếc

Chiều 16-4, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh đã làm việc với UBND phường Bình Trưng cùng các sở, ngành, đơn vị liên quan về tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng tại Dự án Khu liên hợp Thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh khảo sát thực địa tại dự án Khu liên hợp Thể dục thể thao Quốc gia Rạch Chiếc.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Chí Thanh, Chủ tịch UBND phường Bình Trưng, cho biết dự án có 897 trường hợp bị ảnh hưởng nhà, đất. Đến nay, phường đã ban hành thông báo thu hồi đất đối với 408 trường hợp.

Về tiến độ bồi thường, phường đang triển khai điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, dự kiến thực hiện đến ngày 30-5. Đồng thời, phường đã lắp đặt 5 bảng thông tin khổ lớn tại khu vực dự án và đăng tải thông tin trên báo chí đến hết ngày 30-5, nhằm thông báo đến các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhà, đất bị ảnh hưởng về việc cung cấp hồ sơ pháp lý phục vụ công tác thu hồi đất.

Theo ông Nguyễn Chí Thanh, khó khăn hiện nay là một số cơ chế, chính sách và đơn giá phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đang được các sở, ngành rà soát, tham mưu điều chỉnh, dự kiến hoàn thành trong tháng 4-2026. Vì vậy, phường chưa thể ban hành đơn giá phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đồng thời chưa có đầy đủ căn cứ để tư vấn, giải thích cụ thể quyền lợi cho người dân.

Để tháo gỡ vướng mắc, UBND phường Bình Trưng kiến nghị Sở Xây dựng sớm ban hành hướng dẫn cụ thể về việc bố trí tái định cư ngoài địa bàn đơn vị hành chính cấp xã, làm cơ sở xây dựng phương án bồi thường.

Đối với chính sách bồi thường, phường kiến nghị thành phố chỉ đạo Sở NN-MT và Sở Tư pháp khẩn trương tham mưu chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng vượt trội, trình UBND TPHCM và HĐND TPHCM xem xét, thông qua trước tháng 5-2026.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh kết luận tại buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh đánh giá công tác bồi thường tại dự án được triển khai quyết liệt; quy trình, các bước thực hiện được xây dựng với mốc thời gian cụ thể, đúng kế hoạch. Đối với các kiến nghị của phường, thành phố sẽ rà soát và có chỉ đạo nhằm đẩy nhanh tiến độ bồi thường, tái định cư tại dự án.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu các sở, ngành liên quan rà soát quỹ đất công trên địa bàn để đề xuất bố trí tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng; đồng thời đề nghị các đơn vị tăng cường phối hợp, hỗ trợ người dân, hạn chế đến mức thấp nhất việc phải cưỡng chế thu hồi đất.

