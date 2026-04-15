Gia Lai: Mưa kèm lốc xoáy làm tốc nhiều mái nhà

Tối 15-4, bà Bùi Thị Thương, Chủ tịch UBND xã Đăk Pơ (tỉnh Gia Lai) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra mưa giông kèm lốc xoáy làm hơn 10 nhà dân bị tốc mái.

Một căn nhà bị tốc mái

Sự việc xảy ra vào chiều cùng ngày tại khu vực đường Đông Trường Sơn (thuộc thôn 4, xã Đăk Pơ). Theo ghi nhận ban đầu, nhiều căn nhà bị tốc mái với mức độ nặng, các tấm tôn bị gió cuốn văng ra đường. Một số cây lớn gãy đổ, gây thiệt hại tài sản và làm ách tắc giao thông cục bộ trong khu vực.

Một nhà dân bị tốc mái

Ngay sau khi nhận tin báo, lãnh đạo UBND xã đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác khắc phục. Lực lượng dân quân được huy động hỗ trợ người dân dọn dẹp, thu gom tôn bị tốc mái, giải phóng cây xanh ngã đổ, bảo đảm lưu thông.

Địa phương đang tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại để báo cáo cấp trên, đồng thời đề xuất phương án hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống.

HỮU PHÚC

Đường Đông Trường Sơn Đăk Pơ Gió cuốn Gia Lai

