Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong túi xách

Sáng 16-4, người dân tại hẻm nhà thờ giáo xứ Phước Vĩnh, xã Phú Giáo (TPHCM) phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong chiếc túi xách du lịch màu xanh.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, người dân lưu thông qua đoạn hẻm này bất ngờ nghe thấy tiếng trẻ con khóc phát ra từ chiếc túi xách du lịch. Qua kiểm tra, mọi người phát hiện bên trong là một bé trai, trên người vẫn còn nguyên dây rốn.

Sự việc được trình báo lên chính quyền địa phương, cháu bé được đưa đến Trung tâm Y tế xã Phú Giáo trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Lực lượng chức năng xã Phú Giáo đang khẩn trương tiến hành xác minh, trích xuất camera khu vực lân cận để tìm kiếm thân nhân của cháu bé, đồng thời thông báo ai là cha mẹ đẻ hoặc người thân của bé trai trên, liên hệ trụ sở UBND xã để làm thủ tục tiếp nhận. Quá thời hạn quy định không có người đến nhận, cơ quan chức năng sẽ tiến hành các thủ tục bảo trợ xã hội theo luật định.

DUY KHANG