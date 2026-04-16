Căng mình bảo vệ rừng Tràm Chim và Gò Tháp trước mùa nắng nóng

Trước tình hình nắng nóng gay gắt, tỉnh Đồng Tháp đang triển khai các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng tại Vườn quốc gia (VQG) Tràm Chim, xã Tràm Chim và Khu di tích Gò Tháp, xã Đốc Binh Kiều.

Vườn quốc gia Tràm Chim là nơi nuôi dưỡng, trú ngụ của hàng trăm loài động vật hoang dã, chim, cò và nhiều loài thủy sinh

VQG Tràm Chim là Khu Ramsar thứ 2.000 của thế giới và thứ tư của Việt Nam. Toàn vườn rộng hơn 7.300ha, trong đó, quần thể rừng tràm chiếm khoảng 3.000ha là nơi nuôi dưỡng, trú ngụ của hàng trăm loài động vật hoang dã, chim, cò và nhiều loài thủy sinh…

Hiện nay, trời nắng nóng và hanh khô, mặt đất nứt nẻ, cỏ khô và lớp thảm thực vật dày; mực nước tại các khu vực rừng tràm đang xuống thấp… khiến nguy cơ cháy ở cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm).

Để chủ động ứng phó, VQG Tràm Chim đã vận hành 8 máy bơm công suất lớn, 15 máy bơm phục vụ chữa cháy. Đồng thời, đưa vào sử dụng hệ thống 24 camera cảm biến nhiệt giúp giám sát vùng lõi 24/24, kịp thời phát hiện sớm các điểm nhiệt bất thường. Ông Cao Thái Phong, Phó Giám đốc VQG Tràm Chim cho biết, ngay từ đầu mùa khô, đơn vị đã kiện toàn Ban Chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng, phối hợp chặt chẽ với các địa phương vùng đệm.

Ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp vận hành nhiều máy bơm công suất lớn để phục vụ chữa cháy

VQG Tràm Chim cũng đã ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý rừng, ngoài camera phát hiện khói, lửa và các hành vi xâm nhập trái phép… thì việc điều tiết nước, xử lý thực bì, phục hồi sinh cảnh đều được “định lượng hóa” thông qua hệ thống trạm quan trắc tự động...

Tại Khu di tích Gò Tháp có khoảng 300ha rừng sinh thái, các máy bơm công suất lớn và lực lượng tuần tra cũng được tăng cường tại những khu vực trọng điểm nhằm bảo đảm công tác phòng cháy rừng. Song song đó, Hạt Kiểm Lâm Khu vực II (Chi Cục Kiểm Lâm tỉnh Đồng Tháp) cũng đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Đồng Tháp, tổ chức mở lớp tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy rừng...

Ngành chức năng và người dân diễn tập chữa cháy rừng

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, các ngành chức năng đang siết chặt phương châm “4 tại chỗ”. Bên cạnh việc nạo vét kênh mương giữ ẩm, tỉnh yêu cầu kiểm soát nghiêm ngặt người ra vào rừng trái phép và vận động người dân vùng đệm cam kết không dùng lửa ven rừng. Việc điều tiết nước cũng được tính toán kỹ lưỡng để vừa ngăn chặn hỏa hoạn, vừa bảo tồn hệ sinh thái đặc trưng và môi trường sống của các loài chim quý.

NGỌC PHÚC