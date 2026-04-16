TPHCM: Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ

Đại diện Công an TPHCM đã thông tin về công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp Giỗ tổ Hùng Vương và lễ 30-4 và 1-5.

Chiều 16-4, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM phối hợp Sở VH-TT TPHCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề KT-XH trên địa bàn TPHCM.

Chủ trì họp báo có các đồng chí: Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM.

Hạn chế thấp nhất tình trạng kẹt xe

Tại họp báo, Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TPHCM cho biết, Phòng PC08 tham mưu Ban Giám đốc Công an TPHCM triển khai kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp lễ này. Song song đó, triển khai đến các đơn vị thuộc Phòng PC08 về công tác ứng trực cũng như công tác tuần tra kiểm soát khép kín 24/24, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông trên tuyến đường bộ, đường thủy.

Trong đó, tập trung xử lý các hành vi là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông trên đường bộ như: vi phạm nồng độ cồn; chạy quá tốc độ; vi phạm của phương tiện kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách, xe thô sơ 3-4 bánh… Qua đó, quyết liệt kéo giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Đồng thời, các đơn vị chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng. Thông qua tuần tra kiểm soát sẽ kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các loại tội phạm, nhất là tội phạm đường phố.

Thượng tá Nguyễn Văn Bình cho biết thêm, Phòng PC08 sẽ phối hợp với các tỉnh giáp ranh như Đồng Nai, Tây Ninh; công an các phường, xã, đặc khu tổ chức phân luồng, hướng dẫn, điều tiết giao thông. Qua đó, đảm bảo cho người dân và phương tiện tham gia giao thông di chuyển an toàn, thông suốt, hạn chế thấp nhất việc kẹt xe, không để xảy ra ùn tắc giao thông trong dịp lễ năm nay.

Ngoài ra, Phòng PC08 tham mưu triển khai các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh an toàn tuyệt đối các mục tiêu, công trình trọng điểm, trụ sở của cơ quan Đảng, Nhà nước, chính quyền. Chủ động nắm tình hình, quản lý chặt địa bàn, tuyến giao thông, không để hình thành các điểm nóng về an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Phòng PC08 cũng đẩy mạnh tuyên truyền các hành vi vi phạm giao thông, các điểm mù đối với xe cơ giới để người tham gia giao thông nhận biết; tuyến đường, thời gian, khung giờ thường xảy ra ùn tắc giao thông để người dân chọn lộ trình.

Phục vụ nhu cầu đi lại của người dân

Sở Xây dựng TPHCM cũng có văn bản thông tin công tác phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp lễ. Nhu cầu vận tải hành khách qua các đầu mối giao thông trên địa bàn được dự báo tăng cao.

Cụ thể, tại cảng hàng không, dự báo sẽ có khoảng 133.200 hành khách/ngày (tăng 9% so với cùng kỳ), với 806 chuyến bay/ngày (tăng 7% so với cùng kỳ).

Nhu cầu đi lại bằng các phương tiện khác cũng tăng trong dịp cao điểm này. Trong đó, tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) dự kiến tăng chuyến và kéo dài thời gian hoạt động; sản lượng hành khách vận chuyển ước đạt 94.802 hành khách/ngày trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (tăng 10% so với cùng kỳ) và ước đạt 87.445 hành khách/ngày trong dịp lễ 30-4 và 1-5 (tăng 10% so với cùng kỳ).

Trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, dự báo sản lượng thông qua bến xe khách liên tỉnh bình quân 89.988 hành khách/ngày (tăng 6% so với cùng kỳ). Còn dự báo sản lượng thông qua ga bình quân 6.742 hành khách/ngày (giảm 7% so với cùng kỳ).

Lắp thiết bị truyền tin báo cháy tự động

Tại họp báo, Thượng tá Nguyễn Văn Tùng, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07), Công An TPHCM thông tin, vụ cháy tại phường Tân Thới Hiệp sáng 12-4 đã gây thiệt hại nặng nề (2 người chết và 5 người bị thương). Hiện Công an TPHCM đang tiếp tục phối hợp đơn vị liên quan để điều tra làm rõ nguyên nhân.

Đại diện PC07 cũng thông tin về cơ sở thuộc diện phải lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy tự động kết nối với Trung tâm chỉ huy trước ngày 1-7-2027. Theo chỉ đạo của Bộ Công an, TPHCM là một trong 6 thành phố trực thuộc Trung ương sẽ cố gắng thực hiện trước ngày 15-10-2026. Hiện Công an TPHCM phối hợp các đơn vị liên quan để tuyên truyền, vận động các cơ sở thực hiện đúng thời gian.

Thượng tá Nguyễn Văn Tùng cho biết, Công an TPHCM đã cùng công an địa phương tuyên truyền, vận động trên 190.000 lượt cơ sở tiếp cận nội dung này. Đến nay, đã có 17.972 cơ sở (gần 10%) đã ký cam kết sẽ thực hiện. Trong đó, có 6.207 cơ sở hoàn thành ký kết hợp đồng; 4.338 cơ sở lắp đặt với tổng số là 4.773 thiết bị (đạt tỷ lệ khoảng 70% số cơ sở đã ký hợp đồng).

Sở Nội vụ TPHCM có văn bản thông tin đến họp báo về tình hình lao động trung niên tìm việc tại TPHCM trong quý 1-2026. Theo thống kê tại Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM, số người lao động đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp từ ngày 1-1-2026 đến ngày 31-3-2026 là 32.988 người. Trong đó, số người lao động thất nghiệp trong độ tuổi 30-45 tuổi là 18.109 người. Trên cơ sở dữ liệu của trung tâm, khoảng hơn 52.600 người có nhu cầu tìm việc, doanh nghiệp cần tuyển 82.700 vị trí, phân bổ không đồng đều giữa các nhóm tuổi, trình độ và ngành nghề. Doanh nghiệp phần lớn hướng đến nhóm lao động dưới 40 tuổi với mục tiêu tối ưu hiệu quả hoạt động, khả năng thích nghi nhanh với công nghệ, quy trình mới. Về giải pháp, trung tâm thường xuyên tổ chức các phiên giao dịch việc làm trực tiếp, trực tuyến, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận nhanh ứng viên phù hợp. Song song đó, đẩy mạnh kết nối cung - cầu lao động, chủ động liên hệ, làm việc trực tiếp với doanh nghiệp để nắm bắt nhu cầu tuyển dụng cụ thể...

