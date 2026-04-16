Mưa đá ở Lào Cai, Quảng Ngãi đã gây thiệt hại đến nhà ở, tài sản và sản xuất của người dân.

Mưa đá ở xã Bắc Hà (Lào Cai) đêm về sáng 16-4. Ảnh do người dân chia sẻ

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp - Môi trường (NN-MT) tỉnh Lào Cai gửi Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, tính đến 9 giờ ngày 16-4, mưa to kèm theo dông, lốc, mưa đá và gió giật mạnh xảy ra từ đêm 15-4 đến rạng sáng 16-4 đã gây thiệt hại tại các xã Bắc Hà và Mường Khương.

Về người, có 4 trường hợp bị thương là công nhân ngủ tại lán ở thôn Ngải Số, xã Bắc Hà, hiện đang được điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Bắc Hà.

Các viên đá khá lớn. Ảnh do người dân chia sẻ

Về nhà ở, tổng cộng có 338 nhà bị thiệt hại. Trong đó, 333 nhà bị hư hỏng một phần, chủ yếu vỡ tấm lợp fibro xi-măng tại xã Bắc Hà và 5 nhà bị tốc mái tại xã Mường Khương.

Sở NN-MT tỉnh Lào Cai cho biết, thiệt hại về sản xuất nông nghiệp là 485,5ha cây trồng. Cụ thể, 370ha cây công nghiệp và cây ăn quả tại xã Bắc Hà; 115,5ha cây hàng năm, gồm 115ha tại xã Bắc Hà và 0,5ha tại xã Mường Khương.

Vườn mận tại xã Bắc Hà sau trận mưa đá, sáng 16-4. Ảnh do người dân chia sẻ

Theo báo cáo của Sở NN-MT tỉnh Lào Cai, tổng giá trị thiệt hại ước tính trên 30 tỷ đồng. Số liệu đang tiếp tục được các địa phương rà soát, cập nhật.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, cơ quan thường trực phòng chống thiên tai của tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các địa phương kiểm tra, thống kê thiệt hại, triển khai phương châm “4 tại chỗ”.

Tại cấp xã, Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự đã huy động lực lượng xung kích, công an, dân quân và các tổ chức đoàn thể hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sửa chữa, gia cố nhà ở bị hư hỏng, tiếp tục rà soát thiệt hại đến từng hộ dân.

Các địa phương đã hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, thu dọn hiện trường, gia cố tạm thời mái nhà. Các trường hợp bị thương được đưa đi cấp cứu kịp thời.

* Cũng trong ngày 16-4, ông Trần Quốc Huy, Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã chỉ đạo kiểm tra hiện trường mưa đá, thống kê thiệt hại để đề xuất phương án hỗ trợ, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Mưa đá phủ trắng nền đất

Theo người dân, trong hai ngày 14 và 15-4, trên địa bàn xã Tu Mơ Rông liên tiếp xảy ra các trận mưa đá lớn, tập trung tại thôn Đăk Chum 1. Mỗi trận kéo dài từ 30 phút đến 1 giờ, với những viên đá to bằng ngón tay rơi dày, phủ trắng mặt đất. Thời điểm mưa đá xảy ra, người dân phải ở trong nhà, không dám ra ngoài.

Mưa đá đã gây thiệt hại nhiều diện tích cây trồng. Riêng tại thôn Đăk Chum 1, nhiều diện tích cà phê, dâu tây của khoảng 20 hộ dân bị ảnh hưởng. Đối với diện tích sâm Ngọc Linh trồng dưới tán rừng, người dân đang tiếp tục lên rừng kiểm tra, đánh giá mức độ thiệt hại.

Kiểm tra diện tích cà phê bị ảnh hưởng do mưa đá

Ông A Kru, Trưởng thôn Đăk Chum 1 cho biết, trước đây, địa phương cũng từng xảy ra mưa đá nhưng quy mô và cường độ không lớn như hai trận vừa qua. Lần này, mưa đá có hạt to, rơi dày và kéo dài, khiến người dân rất lo lắng.

Cơ quan khí tượng - thủy văn nhận định, từ đêm 16-4 đến 19-4, miền núi phía Bắc và cao nguyên Trung bộ còn có khả năng xuất hiện mưa dông, lốc, sét và gió giật mạnh, có thể tiếp tục gây thiệt hại đến nhà ở, tài sản và sản xuất của người dân. Các địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động phương án ứng phó.

PHÚC HẬU - HỮU PHÚC