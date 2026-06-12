Thêm địa chỉ chăm lo, đại diện và bảo vệ người lao động tại TPHCM

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao quyết định bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ người lao động Công đoàn TPHCM. Ảnh: ANH HOÀNG

Cùng dự có các đồng chí: Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố.

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã công bố các quyết định về việc tiếp nhận Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ người lao động Công đoàn TPHCM; các quyết định bổ nhiệm chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán Trưởng của trung tâm.

Trong đó, bổ nhiệm ông Phùng Thái Quang, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM kiêm nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm từ ngày 1-6-2026; bổ nhiệm hai Phó giám đốc Trung tâm gồm: ông Nguyễn Đình Thảo và ông Phạm Hữu Huy Phước; bổ nhiệm bà Võ Thế Hạnh giữ chức vụ Kế toán Trưởng.

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Phước Lộc đề nghị, ngay khi thành lập, Trung tâm phải nhanh chóng hoàn thiện bộ máy, nắm chắc tình hình người lao động và tổ chức Công đoàn tại cơ sở để vừa thực hiện nhiệm vụ phục vụ, vừa phối hợp nhằm xây dựng Công đoàn cơ sở ngày càng tốt hơn. Cùng với đó, đảm bảo tiếp tục tinh gọn bộ máy, nâng cao tính chuyên nghiệp, hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc chúc mừng nhân sự mới của Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ người lao động Công đoàn TPHCM. Ảnh: ANH HOÀNG

Bên cạnh xây dựng, đề xuất kế hoạch định hướng phát triển Trung tâm thành đơn vị sự nghiệp hoạt động hiệu quả, bền vững, tổ chức tốt các hoạt động, Trung tâm cần có chương trình, hoạt động cụ thể để quan tâm đời sống vật chất, tinh thần của người lao động. Cùng với đó, thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thay mặt tập thể cán bộ, nhân viên Trung tâm, ông Phùng Thái Quang cam kết, Trung tâm sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất, nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, khai thác hiệu quả các điều kiện, cơ sở vật chất sẵn có, đồng thời đảm bảo chức năng cốt lõi là đại diện, bảo vệ, chăm lo cho đoàn viên, người lao động. Xây dựng Trung tâm trở thành người bạn đồng hành, tin cậy và là chỗ dựa vững chắc cho đoàn viên, người lao động Thành phố.

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Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ người lao động Công đoàn TPHCM được đặt tại địa chỉ: 37 Hàn Thuyên, phường Sài Gòn, TPHCM. Các lĩnh vực hoạt động trọng tâm của trung tâm gồm: Tư vấn pháp luật lao động, Công đoàn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chính sách liên quan đến người lao động; hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh trong quan hệ lao động; tổ chức các chương trình chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động; kết nối việc làm, đào tạo kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng mềm; triển khai các chương trình phúc lợi đoàn viên; tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện và hỗ trợ cộng đồng…

THÁI PHƯƠNG