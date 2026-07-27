Xã hội

Lãnh đạo TPHCM dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Dương

SGGPO

Sáng 27-7, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2026), đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM làm trưởng đoàn, đã đến dâng hoa, dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Dương (phường Thuận Giao).

Cùng dâng hương có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM và các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

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Đồng chí Võ Văn Minh dâng hoa tưởng nhớ, tri ân công ơn của các Anh hùng liệt sĩ
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Lãnh đạo TPHCM và các đại biểu dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ công ơn các Anh hùng liệt sĩ

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, sự hy sinh cao cả của các Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

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Lãnh đạo TPHCM cùng các đại biểu dâng hương tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ
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Đồng chí Võ Văn Minh thắp hương tại các phần mộ Anh hùng liệt sĩ
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Đồng chí Nguyễn Phước Lộc thắp hương tại các phần mộ Anh hùng liệt sĩ
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Đồng chí Nguyễn Lộc Hà thắp hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ

Sau lễ dâng hoa và dâng hương tại đài tưởng niệm, các đồng chí lãnh đạo TPHCM cùng đại biểu đã thắp hương tại các phần mộ liệt sĩ, bày tỏ lòng tri ân và sự biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến to lớn của các Anh hùng liệt sĩ.

DUY TRẦN

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Võ Văn Minh Nguyễn Phước Lộc Nguyễn Lộc Hà Lực lượng vũ trang Thương binh liệt sĩ 79 năm TBLS Anh hùng liệt sĩ

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