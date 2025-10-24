Thêm một bệnh viện phía Nam tự chủ kỹ thuật ghép gan

Bệnh viện Quân Y 175 (Bộ Quốc phòng) đã có thể tự chủ kỹ thuật ghép gan, sau một năm rưỡi tham gia chương trình chuyển giao kỹ thuật từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Ekip bác sĩ phẫu thuật ghép gan cho người bệnh

Chiều 24-10, Bệnh viện Quân Y 175 (Bộ Quốc phòng) tổng kết và nghiệm thu, công nhận năng lực tự chủ chương trình chuyển giao kỹ thuật ghép gan từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Chương trình chuyển giao kỹ thuật ghép gan giữa hai bệnh viện được khởi động từ tháng 3-2024, với 8 đợt đào tạo cho 62 học viên thuộc 14 chuyên ngành, dưới sự hướng dẫn trực tiếp của các chuyên gia đầu ngành Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Tháng 12-2024, Bệnh viện Quân y 175 đã thực hiện thành công ca ghép gan đầu tiên, trở thành bệnh viện quân y đầu tiên ở khu vực phía Nam thực hiện kỹ thuật ghép gan từ người hiến sống.

Chỉ trong vòng 10 tháng, ê-kíp ghép gan của bệnh viện đã thực hiện thành công 10 ca ghép gan, trong đó có 3 ca cấp cứu đặc biệt, cứu sống nhiều bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch.

Theo Đại tá, TS-BS Nguyễn Việt Cường, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 175, sau gần 1,5 năm triển khai chương trình hợp tác chuyển giao kỹ thuật ghép gan từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Quân y 175 đã làm chủ kỹ thuật ghép gan, trở thành đơn vị y tế đầu tiên của quân đội tại khu vực phía Nam và là cơ sở y tế thứ 8 trong cả nước thực hiện độc lập kỹ thuật này.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh sau phẫu thuật ghép gan

Đại tá, PGS-TS Lê Văn Thành, Viện trưởng Viện Phẫu thuật Tiêu hóa, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 bày tỏ ấn tượng trước năng lực, sự chủ động của đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 175: "Ê-kíp của bệnh viện đã hoàn toàn làm chủ kỹ thuật ghép gan, thực hiện được những ca mổ phức tạp thành công, khẳng định vị trí trên bản đồ ghép tạng Việt Nam”.

Cùng ngày, Bệnh viện Quân y 175 cho biết, vừa thực hiện thành công ca ghép gan thứ 10 cho người bệnh L.Đ.T. (58 tuổi, ngụ phường An Phú Đông, TPHCM). Người bệnh mắc xơ gan do viêm gan B suốt 4 năm, bệnh diễn tiến nặng nhanh, gây cổ trướng kháng trị, xuất huyết tiêu hóa, giãn tĩnh mạch thực quản, phù toàn thân, loét đường tiêu hóa và rối loạn đông máu. Người hiến là cháu ruột (29 tuổi) đã hiến một phần gan cho cậu mình.

THÀNH SƠN