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Thêm một “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại cơ sở tôn giáo ở Long Hải

SGGPO

Ngày 3-7, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể xã Long Hải phối hợp Tịnh xá Ngọc Lâm tổ chức lễ ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Đây là cơ sở tôn giáo đầu tiên trên địa bàn xã xây dựng mô hình này.

Nghi thức cắt băng khánh thành “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại Tịnh xá Ngọc Lâm
Nghi thức cắt băng khánh thành “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại Tịnh xá Ngọc Lâm

Tham dự buổi lễ có đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM cùng lãnh đạo địa phương, các cơ sở Phật giáo và Phật tử.

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Không gian văn hóa Hồ Chí Minh đặt tại Tịnh xá Ngọc Lâm

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Tịnh xá Ngọc Lâm được triển khai từ đầu tháng 6-2026, trên diện tích khoảng 70m², trưng bày nhiều sách, hình ảnh, tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại đây có tích hợp mã QR để người dân, Phật tử tra cứu thông tin trên nền tảng số.

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Các đại biểu tham quan “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thành Vân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Long Hải chia sẻ, việc xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại cơ sở tôn giáo góp phần lan tỏa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến đồng bào có đạo, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao hiệu quả học tập, làm theo Bác.

THÀNH HUY

Từ khóa

Long Hải không gian văn hóa

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