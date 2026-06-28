Hơn 3.000 người đi bộ gây quỹ “Vì người nghèo”

Ngày 28-6, phường Phước Thắng (TPHCM) tổ chức chương trình đi bộ đồng hành gây quỹ “Vì người nghèo” năm 2026. Hơn 3.000 cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động và người dân tham gia.

Chương trình đi bộ đồng hành thu hút hơn 3.000 người tham gia

Chương trình đã vận động được hơn 600 triệu đồng bổ sung Quỹ “Vì người nghèo” để chăm lo các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn.

Tại chương trình phường Phước Thắng đã gây quỹ "Vì người nghèo" được hơn 600 triệu đồng

Tại chương trình, ban tổ chức trao 3 mô hình sinh kế, 28 thẻ bảo hiểm y tế, 30 phần quà an sinh và 10 xe đạp cho các hộ gia đình, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tặng thẻ bảo hiểm cho các gia đình khó khăn

Bên cạnh hoạt động gây quỹ, chương trình còn lan tỏa thông điệp rèn luyện sức khỏe, khuyến khích người dân duy trì thói quen tập luyện thể dục thể thao, góp phần xây dựng đời sống văn hóa và tăng cường tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Tặng quà cho các gia đình khó khăn

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