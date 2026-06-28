Hơn 3.000 người đi bộ gây quỹ “Vì người nghèo”

Chương trình đã vận động được hơn 600 triệu đồng bổ sung Quỹ “Vì người nghèo” để chăm lo các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn.
Tại chương trình, ban tổ chức trao 3 mô hình sinh kế, 28 thẻ bảo hiểm y tế, 30 phần quà an sinh và 10 xe đạp cho các hộ gia đình, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Bên cạnh hoạt động gây quỹ, chương trình còn lan tỏa thông điệp rèn luyện sức khỏe, khuyến khích người dân duy trì thói quen tập luyện thể dục thể thao, góp phần xây dựng đời sống văn hóa và tăng cường tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.