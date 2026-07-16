Chương trình nghệ thuật “Tự hào Thành phố Bác” đến với phường Lái Thiêu

Chương trình nghệ thuật "Tự hào Thành phố Bác" do Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang thực hiện diễn ra tại Lotte Mart Bình Dương, phường Lái Thiêu tối 15-7 là lời tri ân thành kính dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu; ca ngợi truyền thống anh hùng, tinh thần năng động, sáng tạo và nghĩa tình của Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố vinh dự mang tên Bác.

Tiết mục tân cổ "Mùa xuân trên Thành phố Hồ Chí Minh". Ảnh: THÚY BÌNH

Chương trình được dàn dựng công phu, kết hợp nhiều loại hình biểu diễn nghệ thuật với nhiều tiết mục hấp dẫn, như: đờn ca tài tử Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh, tân cổ Thành phố của tôi, Viết tiếp câu chuyện hoà bình, Mùa xuân trên Thành phố Hồ Chí Minh, trích đoạn cải lương Khát vọng ngày mai, Thành phố buổi bình minh, Tiếng trống Mê Linh, ca cảnh Thành phố anh hùng - Rạng rỡ Việt Nam, ca khúc Hát cùng Thành phố mang tên Người, Tinh hoa Việt Nam…

Tiết mục ca cảnh "Thành phố anh hùng". Ảnh: THÚY BÌNH

Tiết mục tân cổ "Viết tiếp câu chuyện hoà bình". Ảnh: THÚY BÌNH

Chương trình có sự tham gia biểu diễn của NSND Tấn Giao, NSND Mỹ Hằng, các NSƯT Lam Tuyền, Lê Tứ, Võ Minh Lâm, Lê Hồng Thắm, Thy Trang, Diễm Thanh, Thu Vân, nghệ sĩ Lê Thanh Thảo, Điền Trung, Hà Như, Nguyễn Minh Trường, Nguyễn Văn Khởi, Nguyễn Văn Mẹo, Nhật Nguyên, Nhã Thy, Hùng Vương, Thy Phương, Nguyễn Thanh Toàn, Tô Tấn Loan, Hoàng Hải, Nguyễn Văn Hợp, Hiền Linh, Hồng Quyên, NNƯT Ngọc Đặng, nhóm ca 135, Nhật Nguyệt...

Một số hình ảnh tại chương trình:

Nghệ nhân ưu tú Ngọc Đặng biểu diễn đờn ca tài tử "Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh". Ảnh: THÚY BÌNH

Tiết mục tân cổ "Thành phố của tôi". Ảnh: THÚY BÌNH

Nhóm ca 135 và Nhật Nguyệt biểu diễn ca khúc "Hát cùng Thành phố mang tên Người". Ảnh: THÚY BÌNH

Một cảnh trong trích đoạn cải lương “Thành phố buổi bình minh”. Ảnh: THÚY BÌNH

Một phân cảnh trong trích đoạn cải lương "Tiếng trống Mê Linh". Ảnh: THÚY BÌNH

Đông đảo khán giả đến xem chương trình nghệ thuật "Tự hào Thành phố Bác" tại phường Lái Thiêu. Ảnh: THÚY BÌNH

Trích đoạn cải lương "Thành phố buổi bình minh". Clip: THÚY BÌNH

Trích đoạn cải lương "Tiếng trống Mê Linh". Clip: THÚY BÌNH

THÚY BÌNH