Chương trình nghệ thuật “Tự hào Thành phố Bác” đến với phường Lái Thiêu
SGGPO
Chương trình nghệ thuật "Tự hào Thành phố Bác" do Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang thực hiện diễn ra tại Lotte Mart Bình Dương, phường Lái Thiêu tối 15-7 là lời tri ân thành kính dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu; ca ngợi truyền thống anh hùng, tinh thần năng động, sáng tạo và nghĩa tình của Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố vinh dự mang tên Bác.
Chương trình được dàn dựng công phu, kết hợp nhiều loại hình biểu diễn nghệ thuật với nhiều tiết mục hấp dẫn, như: đờn ca tài tử Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh, tân cổ Thành phố của tôi, Viết tiếp câu chuyện hoà bình, Mùa xuân trên Thành phố Hồ Chí Minh, trích đoạn cải lương Khát vọng ngày mai, Thành phố buổi bình minh, Tiếng trống Mê Linh, ca cảnh Thành phố anh hùng - Rạng rỡ Việt Nam, ca khúc Hát cùng Thành phố mang tên Người, Tinh hoa Việt Nam…
Chương trình có sự tham gia biểu diễn của NSND Tấn Giao, NSND Mỹ Hằng, các NSƯT Lam Tuyền, Lê Tứ, Võ Minh Lâm, Lê Hồng Thắm, Thy Trang, Diễm Thanh, Thu Vân, nghệ sĩ Lê Thanh Thảo, Điền Trung, Hà Như, Nguyễn Minh Trường, Nguyễn Văn Khởi, Nguyễn Văn Mẹo, Nhật Nguyên, Nhã Thy, Hùng Vương, Thy Phương, Nguyễn Thanh Toàn, Tô Tấn Loan, Hoàng Hải, Nguyễn Văn Hợp, Hiền Linh, Hồng Quyên, NNƯT Ngọc Đặng, nhóm ca 135, Nhật Nguyệt...