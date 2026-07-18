Trại hè diễn ra trong hai ngày 18 và 19-7, tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Bình Trưng, thu hút hơn 140 em thiếu nhi tham gia.

Trước lễ khai mạc, các trại sinh kính cẩn dâng hương tại Đền tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ Bình Trưng, thể hiện lòng biết ơn, tri ân các Anh hùng liệt sĩ. Đây cũng là hoạt động giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy lòng tự hào dân tộc và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” cho thế hệ thiếu nhi.

Các đại biểu, Ban tổ chức và phụ trách các tiểu trại tại lễ khai mạc Trại hè Thiếu nhi phường Bình Trưng năm 2026 chủ đề "Thiếu nhi Bình Trưng - Vui hè bổ ích". Ảnh: THÚY BÌNH

Trong suốt hội trại, các trại sinh tham gia nhiều hoạt động rèn luyện kỹ năng, giáo dục giá trị sống và tinh thần đồng đội như trò chơi liên hoàn, văn nghệ, múa dân vũ, thi Rung chuông vàng, làm thủ công, vẽ tranh trên túi canvas và đêm lửa trại với nghi thức rước đuốc truyền thống.

Đặc biệt, Ban tổ chức hội trại phối hợp Nhà Văn hóa Thanh Niên, Hãng Phim Trẻ tổ chức xem phim tuyên truyền kỹ năng với các chủ đề: Nói không với bạo lực học đường, Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của các em về những vấn đề xã hội đang được quan tâm hiện nay.

Tiết mục ca múa "Nụ cười tuổi thơ" góp phần tạo không khí vui tươi, sôi nổi, cho lễ khai mạc trại hè phường Bình Trưng năm 2026. Ảnh: THÚY BÌNH

Bên cạnh đó, trại sinh còn được tham gia chuyên đề tập huấn sơ cấp cứu do báo cáo viên của Trung tâm Huấn luyện Sơ cấp cứu và Phòng chống thảm họa TPHCM trực tiếp hướng dẫn. Thông qua các nội dung thực hành, các em được trang bị những kỹ năng xử lý tình huống ban đầu trong cuộc sống, góp phần nâng cao khả năng tự bảo vệ bản thân và hỗ trợ người khác khi cần thiết.

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