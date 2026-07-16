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Phường Vũng Tàu khen thưởng các vận động viên đạt thành tích cao

SGGPO

Chiều 16-7, UBND phường Vũng Tàu (TPHCM) tổ chức Lễ tổng kết Đại hội Thể dục thể thao của phường; biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia Đại hội Thể dục thể thao TPHCM lần thứ I năm 2026 và Đội bóng U13.

Cụ thể, tại Đại hội Thể dục Thể thao liên phường Vũng Tàu - Rạch Dừa - Phước Thắng năm 2025, đoàn thể thao phường Vũng Tàu giành 9 Huy chương Vàng, 5 Huy chương Bạc và 5 Huy chương Đồng, khẳng định vị thế là một trong những địa phương có phong trào thể thao phát triển mạnh.

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Lãnh đạo phường trao khen thưởng cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc tại các kỳ đại hội TDTT. Ảnh: QUANG VŨ

Tiếp nối thành công đó, tại Đại hội Thể dục Thể thao TPHCM lần thứ I năm 2026, đoàn thể thao phường Vũng Tàu tham gia 8 môn thi đấu, giành 3 Huy chương Vàng, 23 Huy chương Bạc và 14 Huy chương Đồng, xếp hạng 10/114 đoàn tham dự.

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Khen thưởng các vận động viên phường Vũng Tàu đạt thành tích cao tại các kỳ đại hội TDTT. Ảnh: QUANG VŨ

Đặc biệt, đội bóng U13 phường Vũng Tàu xuất sắc vượt qua 80 đội bóng đến từ các phường, xã và đặc khu trên địa bàn TPHCM, đăng quang chức Vô địch tại Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng tranh Cúp HTV lần thứ I năm 2026.

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Lãnh đạo phường Vũng Tàu khen thưởng đội bóng đá U13. Ảnh: QUANG VŨ

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu Trần Thị Bích Vân nhận xét, những kết quả đạt được tại Đại hội TDTT các cấp và thành tích xuất sắc của đội bóng U13 thể hiện sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND phường; sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể cùng tinh thần nỗ lực, đoàn kết của đội ngũ huấn luyện viên, vận động viên và nhân dân.

QUANG VŨ

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Đại hội Thể dục Thể Rạch Dừa U13 UBND phường Vũng Tàu Phước Thắng Trần Thị Bích Vân Đoàn thể thao QUANG VŨ Nhi đồng Huy chương Bạc

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