Theo chân lực lượng bảo vệ rừng phá bỏ bẫy thú

Vườn Quốc gia Chư Mom Ray (tỉnh Quảng Ngãi) có hơn 56.000ha rừng, là nơi sinh sống của nhiều loài động vật quý hiếm, nên lâu nay trở thành “miếng mồi ngon” của các đối tượng đặt bẫy săn bắt thú.

Lực lượng bảo vệ rừng đi tháo dỡ bẫy thú.

Để bảo vệ động vật hoang dã, Vườn Quốc gia Chư Mom Ray thường xuyên tổ chức tuần tra, tháo gỡ bẫy thú; đồng thời lắp đặt máy ảnh tự động trong rừng để theo dõi hoạt động của động vật và kịp thời phát hiện các đối tượng có hành vi săn bắt trái phép.

Địa điểm đặt bẫy là khu vực rừng sâu, phải băng qua nhiều đồi dốc.

Năm 2025, Vườn Quốc gia đã thực hiện 6.216 cuộc tuần tra rừng, thu gỡ 11.464 dây bẫy thú các loại. Riêng quý 1-2026, lực lượng chức năng tiếp tục tháo gỡ thêm 600 dây bẫy thú. Bẫy thú có nhiều loại như bẫy sắt, bẫy kẹp, song phổ biến nhất vẫn là bẫy dây do dễ chế tạo, cơ động.

Loại bẫy này thường được làm từ dây sắt và cành cây, khi thú rừng đi qua, dây sẽ siết chặt chân khiến con vật khó thoát thân. Bên cạnh đó, trên lâm phần của vườn đã lắp đặt 280 máy ảnh tự động nhằm giám sát động vật hoang dã và hỗ trợ phát hiện các hành vi xâm hại rừng.

Bẫy thú bằng dây sắt được phát hiện.

Nhờ chủ động tuần tra, tháo gỡ bẫy thú và tăng cường ứng dụng thiết bị giám sát, nhiều loài động vật quý hiếm tại Vườn Quốc gia Chư Mom Ray được bảo vệ tốt hơn trước tình trạng săn bắt trái phép.

Phóng viên đã theo chân lực lượng bảo vệ rừng Vườn Quốc gia Chư Mom Ray băng rừng, vượt suối để tháo gỡ các bẫy thú giữa đại ngàn. Dọc đường tuần tra, hàng loạt bẫy thú được các đối tượng đặt sâu trong rừng lần lượt bị phát hiện, nhanh chóng tháo gỡ và cập nhật dữ liệu về hệ thống giám sát trung tâm của vườn.

Dây sắt gồm sợi dây sắt được kết thành vòng tròn, nối vào cây. Khi thú đi vào, sợi dây sẽ siết chặt thú.

Dây sắt bẫy thú được tháo, thu hồi thành từng cuộn sắt.

Dây sắt được thắt vòng tròn, ngụy trang dưới nền đất, để bẫy thú rừng.

Nhân viên bảo vệ rừng trực tiếp phá bỏ bẫy thú.

Sau khi phá bỏ, sẽ thu gom dây sắt mang về.

Bẫy thú bằng dây được sử dụng vì cơ động, dễ chế tạo, dễ "qua mắt" lực lượng chức năng.

Anh Phạm Bá Nhiệt (bên trái), nhân viên bảo vệ rừng cho biết, việc lắp đặt bẫy ảnh trong rừng sẽ giúp theo dõi được thú rừng để có chính sách bảo tồn.

Camera tự động sẽ giúp phát hiện thú rừng, đồng thời giám sát các đối tượng có hành vi săn bẫy thú.

Tuần tra bảo vệ bằng flycam.

Những con vắt rừng cắn vào chân, hút máu.

Dữ liệu tuần tra rừng được cập nhập trên hệ thống theo dõi của vườn.

HỮU PHÚC