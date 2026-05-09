Hôm nay 9-5: Nam bộ oi nóng, Bắc bộ có mưa rào

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, ngày 9-5, khu vực Bắc bộ có mưa rào và dông cục bộ. Trong ngày và đêm 9-5, vùng núi Bắc bộ xuất hiện mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông.
Còn theo dữ liệu từ hệ thống đo mưa tự động Vrain và thông tin theo dõi thời tiết lúc sáng sớm 9-5, một vùng mây dông đang phát triển tại khu vực Thanh Hóa, Ninh Bình, Hưng Yên, Phú Thọ giáp Thanh Hóa, cùng một số nơi ở phía Nam Hà Nội và Hải Phòng. Dự báo vùng mây này di chuyển chậm lên phía Bắc, có thể mở rộng phạm vi gây mưa tại Hà Nội và các khu vực lân cận trong sáng nay.
Thông tin quan trắc cũng cho thấy nhiều nơi ở Bắc bộ trời nhiều mây, xuất hiện mưa rào cục bộ. Đến trưa và chiều, mưa giảm, thời tiết tương đối ổn định. Tuy nhiên, chiều tối và đêm nay tiếp tục có khả năng xuất hiện mưa dông nhiệt rải rác. Khu vực Tây Bắc như Điện Biên, Lai Châu cần đề phòng mưa dông mạnh, cục bộ có nơi mưa to.
Thời tiết Hà Nội ngày 9-5 duy trì trạng thái nhiều mây, có thể xuất hiện mưa dông vào một số thời điểm trong ngày. Nhiệt độ dao động khoảng 24-31 độ C, độ ẩm ở mức cao.
Tại Trung bộ và Tây Nguyên, thời tiết phổ biến mây thay đổi, có nắng gián đoạn. Mưa dông nếu xuất hiện chủ yếu ở khu vực ven biển Nam Trung bộ từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa với phạm vi hẹp.
Nam bộ và TPHCM trong ngày 9-5 có cảm giác oi nhẹ vào buổi trưa. Nhiệt độ cao nhất 37 độ C, độ ẩm 42-47%. Từ chiều đến tối có thể xuất hiện mưa dông cục bộ, song phạm vi mưa không lớn.
Lượng mưa từ 19 giờ ngày 8-5 đến 7 giờ ngày 9-5 (nguồn số liệu theo Vrain):
|Địa phương
|Trạm đo
|Lượng mưa (mm)
|Hà Nội
|Cầu Rậm
|92,4
|Tuyên Quang
|Tân Lập 1
|24,6
|Lào Cai
|Lũng Hà
|26,8
|Điện Biên
|Đoàn Kết 2
|22,2
|Lai Châu
|Mường Tè
|22,4
|Thái Nguyên
|Bằng Lũng
|16,8
|Phú Thọ
|Thanh Lương
|101,8
|Hải Phòng
|Cổ ngựa
|46,0
|Hưng Yên
|Đoan Hùng
|89,6
|Ninh Bình
|Đồng Giao
|43,6
|Thanh Hóa
|Cẩm Tâm
|151,3
|Nghệ An
|Nậm Giải
|89,0
|Quảng Trị
|Trung Sơn
|58,4
|Thành phố Huế
|Giang Hải (Phú Lộc)
|22,4
|Gia Lai
|Hồ Trong Thượng
|19,8
|Tây Ninh
|Tân Hòa 2 (DT)
|17,8
|Đồng Nai
|HPH_02
|21,6