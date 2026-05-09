Hôm nay 9-5: Nam bộ oi nóng, Bắc bộ có mưa rào

Theo cơ quan khí tượng, do ảnh hưởng không khí lạnh, hôm nay 9-5, Hà Nội và miền Bắc tiếp tục mưa hoặc nhiều mây, trời mát mẻ. Trong khi TPHCM và Nam bộ oi nóng, về chiều và đêm có thể mưa dông nhẹ.

Hà Nội nhiều mây, nhiều nơi ở phía Bắc mưa rào do không khí lạnh. Ảnh: PHÚC HẬU

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, ngày 9-5, khu vực Bắc bộ có mưa rào và dông cục bộ. Trong ngày và đêm 9-5, vùng núi Bắc bộ xuất hiện mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông.

Còn theo dữ liệu từ hệ thống đo mưa tự động Vrain và thông tin theo dõi thời tiết lúc sáng sớm 9-5, một vùng mây dông đang phát triển tại khu vực Thanh Hóa, Ninh Bình, Hưng Yên, Phú Thọ giáp Thanh Hóa, cùng một số nơi ở phía Nam Hà Nội và Hải Phòng. Dự báo vùng mây này di chuyển chậm lên phía Bắc, có thể mở rộng phạm vi gây mưa tại Hà Nội và các khu vực lân cận trong sáng nay.

Thông tin quan trắc cũng cho thấy nhiều nơi ở Bắc bộ trời nhiều mây, xuất hiện mưa rào cục bộ. Đến trưa và chiều, mưa giảm, thời tiết tương đối ổn định. Tuy nhiên, chiều tối và đêm nay tiếp tục có khả năng xuất hiện mưa dông nhiệt rải rác. Khu vực Tây Bắc như Điện Biên, Lai Châu cần đề phòng mưa dông mạnh, cục bộ có nơi mưa to.

Thời tiết Hà Nội ngày 9-5 duy trì trạng thái nhiều mây, có thể xuất hiện mưa dông vào một số thời điểm trong ngày. Nhiệt độ dao động khoảng 24-31 độ C, độ ẩm ở mức cao.

Tại Trung bộ và Tây Nguyên, thời tiết phổ biến mây thay đổi, có nắng gián đoạn. Mưa dông nếu xuất hiện chủ yếu ở khu vực ven biển Nam Trung bộ từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa với phạm vi hẹp.

Nam bộ và TPHCM trong ngày 9-5 có cảm giác oi nhẹ vào buổi trưa. Nhiệt độ cao nhất 37 độ C, độ ẩm 42-47%. Từ chiều đến tối có thể xuất hiện mưa dông cục bộ, song phạm vi mưa không lớn.

Lượng mưa từ 19 giờ ngày 8-5 đến 7 giờ ngày 9-5 (nguồn số liệu theo Vrain):

Địa phương Trạm đo Lượng mưa (mm) Hà Nội Cầu Rậm 92,4 Tuyên Quang Tân Lập 1 24,6 Lào Cai Lũng Hà 26,8 Điện Biên Đoàn Kết 2 22,2 Lai Châu Mường Tè 22,4 Thái Nguyên Bằng Lũng 16,8 Phú Thọ Thanh Lương 101,8 Hải Phòng Cổ ngựa 46,0 Hưng Yên Đoan Hùng 89,6 Ninh Bình Đồng Giao 43,6 Thanh Hóa Cẩm Tâm 151,3 Nghệ An Nậm Giải 89,0 Quảng Trị Trung Sơn 58,4 Thành phố Huế Giang Hải (Phú Lộc) 22,4 Gia Lai Hồ Trong Thượng 19,8 Tây Ninh Tân Hòa 2 (DT) 17,8 Đồng Nai HPH_02 21,6

Tin liên quan Từ đêm 7-5, phía Bắc ảnh hưởng không khí lạnh trái mùa

PHÚC HẬU